全台家貓、家犬41萬隻！國泰產險寵物險助飼主減輕醫療負擔

農業部2025年調查顯示 ，全台家貓、家犬合計飼養數量較2023年增加約41萬隻，其中，家貓數量成長32.8%，反映國人飼養寵物的需求持續增加。國泰產險表示，隨著飼主對毛孩健康與生活品質的重視程度提高，如何在日常照護之外，妥善因應毛孩因突發疾病或意外所產生的醫療支出，也成為不可忽視的課題。

國泰產險指出，毛孩一旦遇到需要就醫的情況，無論是藥物治療、住院或手術等費用，皆須由飼主自行負擔，倘若遇到需要長期治療的慢性疾病或手術，費用壓力更是不容小覷，因此，許多飼主會透過投保寵物保險分擔部分醫療費用，讓毛孩在需要時能及早獲得妥善照護。

以國泰產險寵物險為例，保障內容除門診、手術及住院費用外，也包含寵物寄宿費用、喪葬費用、及寵物侵權責任等保障，且理賠不指定動物醫院，飼主可自由選擇至合法的動物醫院看診，讓毛孩就醫更便利。舉例來說，3歲的柴犬投保基本方案每天只要8元起，就有住院、手術、寵物喪葬費用以及寵物侵權責任等保障；若投保進階方案每天只要12元起，增加門診、寵物重新取得等保障。

此外，隨著中秋佳節將近，親友聚餐烤肉常見的柚子、生鮮食材或重口味食物，若飼主未稍加留意，毛孩恐因誤食導致腸胃不適，嚴重時甚至需要進一步就醫或住院觀察，若飼主有投保寵物保險，相關醫療費用即可依保單約定申請理賠，協助減輕突發狀況造成的經濟壓力。

不過，國泰產險仍提醒，保險雖能協助分擔部分醫療費用，但只要日常多留意預防，也能省去不必要的麻煩。飼主平時仍應留意毛孩是否接觸或誤食不適合的食物，並妥善收拾竹籤、骨頭及剩餘食物，避免毛孩不慎觸碰或吞食異物而受傷。唯有將日常預防與保險規劃雙管齊下，才能為毛孩建立更完整的安全防護。

國泰產險指出，寵物照護不只倚賴平時細心，飼主也能善用各縣市政府補助降低負擔。以台北市為例，設籍或居留台北市的飼主，只要完成寵物登記、絕育與狂犬病疫苗施打，投保寵物險即可申請最高3,000元補助，及早為毛孩做好準備，在面臨突發疾病或意外時獲得更周全的守護。

即日起，國泰產險推出網路投保抽獎活動，於2026年12月31日前線上投保寵物險，即可抽SONY藍牙耳機，首次投保再加碼抽Marshall音響！如今毛孩已成為家庭中不可或缺的一員，飼主除了提供日常照顧，也可提前為毛孩規劃健康與保障，陪伴毛孩平安、健康地成長。