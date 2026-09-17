貝萊德觀點：聯準會升息符合預期 亞債具備三利多

貝萊德亞太區全球固定收益主管塞加爾（Navin Saigal）表示，儘管美國聯準會（Fed）16日升息1碼（即0.25個百分）大致符合市場預期，但市場將此次決策解讀為偏鷹派，短期內可能對亞洲貨幣及債券市場帶來一定壓力。然而，當前仍存在若干有助於緩和相關影響的因素，使亞洲固定收益依然深具吸引力。

塞加爾表示，首先，從南韓到澳洲，多數市場早已反映較高利率環境及更長的升息周期，意味各國決策官員仍需進一步行動才能跟上市場定價。這樣的環境有利於收益型投資人發掘投資機會。

其次，Fed此次升息是因應通貨膨脹壓力，而通膨背後反映的是美國經濟依然強勁且具韌性。這樣的經濟環境預計將持續支撐全球經濟活動、貿易流動及亞洲企業基本面，進一步強化本輪周期的一大核心主題，也就是全球經濟展現出的韌性。

第三，亞洲各國的通膨走勢不僅彼此之間差異顯著，也與美國情況大不相同，使各國央行在因應自身經濟條件時擁有不同程度的政策彈性。中國大陸與泰國目前面臨的通縮壓力仍高於通膨壓力；澳洲與日本的通膨率則高於央行目標；至於印度，通膨率大致位於央行目標區間的中段水準。

塞加爾指出，目前各國貨幣政策周期持續分化，市場間的相關性正在下降，而在地基本面的重要性則來到多年來高點。這樣的環境為投資人創造同時兼顧收益與分散配置的機會，而這在過往市場周期中較難實現。

塞加爾認為，投資人如果配置於不同亞洲市場、具差異化特徵的本地貨幣資產，不僅有機會降低投資組合對成熟市場殖利率上升的敏感度，也能掌握具吸引力的收益來源及來自個別市場的獨特報酬機會。在市場波動可能持續維持高檔的環境下，建立多元且穩定的收益來源，正成為愈來愈重要的報酬驅動因素。