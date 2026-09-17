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聯準會啟動三年來首次升息 國泰世華銀預期年底再升一碼

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國聯準會（Fed）啟動三年來首次升息，此次聯邦公開市場委員會（FOMC）投票結果一致通過，將聯邦資金利率目標區間上調至3.75%至4.0%，也是主席華許（Kevin Warsh）接掌Fed後首度政策調升，符合市場預期；國泰世華銀行指出，從最新利率點陣圖顯示，今年底仍有升息一碼的可能性。

聯準會以12:0全票通過，升息1碼將政策利率上調至3.75%至4.0%區間。最新利率點陣圖顯示，2026、2027年利率中位數上調至4.1%，預估今年底再升一碼；另有8位官員支持明年持續升息，Fed鷹派立場顯著增加。國泰世華銀行分析，美國經濟活動保持擴張，儘管地緣不確定性，但國內支出韌性、生產力成長強勁、資本投資健全，而Fed態度轉向升息原因有三，包括實質經濟走強、夏季通膨改善有限，以及地緣政治衝突升溫。

國泰世華銀行指出，此次Fed升息縮減部分寬鬆力度；華許重申「非數據依賴型」，專注於整體趨勢而非單一月數據波動。研判Fed在今年升息2碼後，將觀察緊縮操作對通膨的抑制效果，而非已明確步入大幅升息循環；且明年上半年能源價格基期墊高，亦有助緩和通膨增速。

在Fed升息後，股市表現方面，國泰世華銀行認為，科技股的獲利優於預期，且明年營收動能持續，將持續提供下檔支撐。不過，截至今年底，在美債利率偏高壓抑股市評價、期中選舉在即，以及相關業者提及審慎推進AI發展，且明年資本支出增速較今年趨緩下，將導致股市易有震盪。

利率與匯率方面，國泰世華銀行認為，9月升息一碼後，市場定價年底高機率仍有一碼升息空間，伴隨公債、信用債發債量持續上升，留意美債殖利率仍維持高檔震盪情勢。升息預期同樣支撐美元指數，將緩和下半年美元的偏弱態勢；惟全球主要央行同步升息，預期短線美元指數於100附近震盪。

聯準會 升息 美國聯準會

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