聯準會升息一碼只是開槍示警？市場緊盯是否為「政治性升息」

美國聯準會（Fed）16日宣布升息1碼，將利率目標區間調升至3.75%至4%，為2023年7月以來首度升息。這次升息表面上只是25個基點，但市場真正關注的並不是「升不升」，而是「升一次就停，還是升升不息」。

對華許而言，第一碼除了是對通膨的回應，更是一場對Fed政策可信度與獨立性的宣誓；真正決定市場走向的，則是接下來還會不會有第二碼、第三碼。第一槍已經打出，市場現在真正等待的，是下一發子彈究竟會不會上膛!

Fed主席華許（Kevin Warsh）是在川普提名下出任主席，而川普近期則多次公開要求降低利率，甚至主張美國應維持全球最低利率。在此背景下，華許上任後首次主導升息，除了回應通膨壓力，也被市場解讀為向外界證明Fed仍會依據經濟數據與物價穩定目標做決策，而非受到白宮利率偏好的直接左右。

從政策本身來看，這次25個基點的升息，與過去連續大幅升息的「升息循環」仍有明顯差異。所謂政治性升息，重點不在於一次升息就能有效壓低油價，而在於透過利率工具向市場傳遞「Fed仍以抑制通膨為優先」的政策訊號，藉此維持政策可信度。尤其當油價因地緣政治衝突升破100美元時，升息本身並不能增加石油供給，也無法直接把國際油價打下來，但可以透過抑制需求、穩定通膨預期及避免第二輪價格效應，降低能源價格向整體物價傳導的風險。

因此，這次升息真正值得觀察的是「第二槍」。Fed公布的最新經濟預測顯示，多數決策官員預期2026年底利率仍可能再升1次，市場利率期貨也反映年底前再升息的可能性。換句話說，9月升息可以被視為一次政策訊號，但如果後續連續升息，市場對「升息循環重新啟動」的解讀就會完全不同。

兩者對金融市場的影響也不一樣。若只是一次性的25個基點升息，市場在消化利率政策落地後，資產價格反而可能因不確定性消除而出現反彈；但若形成連續升息循環，美元、短天期美債殖利率通常受到支撐，企業融資成本提高，股票估值也面臨壓力，尤其是高度依賴資本支出的產業。

其中，AI產業可能是相對特殊的一環。AI相關企業目前投資熱度高、資本支出強，即使利率上升，市場資金未必立即停止流入；但對消費、房地產及利率敏感型產業而言，升息造成的借貸成本上升，將更直接壓縮需求。也就是說，升息對美國經濟的衝擊可能呈現更明顯的「K型」差異：上方的高成長、高資本投入產業仍可能維持投資，下方則可能承受消費與融資成本雙重壓力。

因此，9月這一碼究竟是「升息一次、維持利率」，還是「升升不息」的起點，關鍵仍在油價與通膨。油價若長時間維持每桶100美元以上，Fed即使知道升息無法直接降低油價，也可能為避免能源價格演變成全面通膨而維持偏緊縮立場；反之，若能源價格回落、通膨重新降溫，這次升息則較可能被市場視為一次性的政策校正。