外資經理人風險意識升溫 推動現金水位創半年最大升幅

根據彭博資訊等外電新聞援引，9月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人從全面追逐風險轉向樂觀中增添防備，包含現金水位回升、股票配置下降等，但景氣不著陸或僅為軟著陸與AI資本支出續強仍是市場共識，資金並有轉向新興股市趨勢。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自7月2022年以來第三高水準的8.0回落至7.0，現金水位由3.5%回升至3.9%，為今年3月、半年來最大單月升幅，不過，仍持續低於4%的賣出訊號門檻。

就總體經濟而言，預期未來12個月全球經濟「不會著陸」的經理人比例由56%略下滑至55%，預期軟著陸的比例由34%上升至38%，預期硬著陸的比例則4%回落至2%的歷史低點，預期未來12個月全球經濟成長力道將轉強的經理人比例，由淨14%下滑至淨8%。

從成長與通膨組合觀察，預期全球經濟將進入停滯性通膨的比例亦由49%小幅上升至50%，預期進入成長與通膨均高於趨勢的「繁榮」情境的經理人由43%下滑至38%，反映經理人雖對經濟韌性保持樂觀，但更加擔憂通膨壓力。當問及聯準會政策動向時，預期聯準會不會在11月美國期中選舉前升息的經理人比例由72%大幅下滑至52%，認為會升息的比例由22%攀升至41%。

尾端風險部分，「債券殖利率無序攀升」以33%的比例竄升至第一大尾端風險，「AI泡沫」以28%的比例降為第二大尾端風險，第二波通膨以24%排名第三。在擁擠交易方面，「做多全球半導體」持續高居最擁擠交易首位，認同比例持平於8月的53%，做空公債以18%的比例竄升至第二名，第三名仍為做多科技七雄，比例為7%。

值得注意的是，經理人對AI前景呈現長期看多但風險意識升高的雙重態度，79%經理人不預期AI超大規模雲端服務商會在今年宣布削減資本支出，高於8月的71%，但42%的經理人仍將AI超大規模雲端服務商資本支出，評為最可能引發系統性信用事件的來源，連續第三個月排名第一，且當被問及企業應如何運用現金流時，38%的經理人希望企業改善資產負債表、33%希望企業將現金回饋股東，僅19%希望企業增加資本支出。

在資產配置方面，對於股票的配置由8月創2021年11月以來最高水準的56%下滑至49%，為連續15個月維持股票加碼部位，債券配置則由淨39%減碼下滑至淨48%減碼。各區域股市配置多為減碼部位，對美股的配置由淨27%加碼下滑至淨25%加碼，對歐元區股市的配置由淨6%加碼下滑至淨5%減碼，對日股的配置由淨1%加碼下滑至淨1%減碼，唯獨對新興股市的配置由淨34%加碼攀升至淨38%加碼，突顯新興股市仍為經理人最偏好的主要市場，此外對科技類股的配置維持於淨30%加碼，僅次於製藥類股淨36%加碼與銀行類股淨34%減碼。

富蘭克林證券投顧指出，9月調查現金水位回升、股票部位下調，顯示經理人開始為地緣政治不確定性、油價與債券殖利率攀升、貨幣政策調整等風險預留緩衝，但超過九成經理人仍預期全球經濟不會著陸或僅為軟著陸，全球股票配置也維持淨49%加碼，顯示中期風險胃納並未反轉。

隨史坦普500指數預估本益比已從年初約22倍降至19倍，加上整體景氣與獲利基本面仍維持正向，看好風險性資產穩中走升趨勢不變，建議股市配置可留意不同風格機會，包括循環、價值與小型股題材。債券因高評級債承壓較重，保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。此外，股市布局持續看好AI趨動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張(科技/亞洲科技股)、能源基礎建設(公用事業)、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並搭配黃金及貴金屬產業型基金，作為分散投資組合配置的一環。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾(Grant Bowers)表示，美國經濟仍非常強勁且具有韌性，經濟衰退的風險相當低，AI將在許多方面惠及不同產業，通膨是關鍵因素，伊朗和海灣地區的局勢幾乎每天都在變化，但不至於出現「長期持續的黏性通膨」，相信通膨將繼續趨穩，進而使Fed擁有更大的靈活性來支持經濟，此外，美國企業獲利正加速成長，是支撐美股的主因，成長並非僅集中於科技、能源，而是遍及各類股，通訊服務、消費耐久財、金融、公用事業、房地產、民生消費等受地緣政治影響較小的產業也保持健康的成長，而AI、工業復興、醫療保健創新、金融數位化是目前關注的重要主題。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦•賽加爾分析，新興市場本地資金承接外資賣盤，顯示本地投資人對自身國家經濟與企業基本面的信心提高，此為與過去週期不同的重要變化，也突顯全球市場領導地位正進入轉折點。在可預見的未來AI支出仍將持續大幅成長，未來五年AI支出預計仍將增加一倍以上，這是非常重要的正面催化因素，AI產業發展創造的股市多頭行情第一階段，由最直接受惠的半導體與AI供應鏈領漲，許多其他股票尚未參與這波漲勢，事實上若排除新興市場指數的前三大權值股，指數其餘成分股的長期報酬仍相對低迷，這顯示市場漲勢高度集中，也意味AI權值股以外仍存在可觀的評價修復空間，更多產業與個股可望參與下一波漲勢。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人何英信表示，許多新興國家實施審慎的貨幣與財政政策，通膨控制得宜，因此擁有較高的實質政策利率，例如巴西目前政策利率14%，扣掉通膨仍有接近10%的實質利率。以公債到期殖利率而言，埃及高達24%，哈薩克有14.5%、南非有8.8%，遠高於成熟國家4%~5%的水準。此外，現今新興國家貨幣水準較2009年金融海嘯後低點與2002年科網泡沫後低點還要低四至五成，遠遠沒有反映已大幅改善的基本面，加上美國債務負擔與政策前景不確定性刺激市場資金分散風險、重新配置的需求，新興國家貨幣具備不可忽視的潛在升值空間。