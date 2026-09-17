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合庫與農業部及全律會 簽署氣候自然與永續農業教育 MOU

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行為擴大環境教育影響力，深化全民對氣候變遷、自然保育及永續發展議題之認識，16日與農業部及全國律師聯合會共同簽署「氣候自然與永續農業教育合作備忘錄（MOU）」，串聯政府、法律及金融業三方資源，透過律師職前訓練課程推廣氣候、自然與永續農業相關知識，共同培育具永續視野之法律專業人才。

面對當前氣候變遷、生物多樣性流失及自然資源耗竭等全球挑戰，永續發展已成為各界共同關注的重要課題。全國律師聯合會於114年發布氣候宣言，倡議法律專業人員積極參與環境永續行動；農業部提出農業永續ESG專案，持續以公私協力方式推動永續農業及生態保育；合庫銀行則將永續理念融入經營策略，透過金融影響力支持多元環境保護行動。

本次合作規劃由農業部推派生物多樣性與永續農業等領域之專家學者擔任講師，於全國律師聯合會116年律師職前訓練課程中安排永續教育課程，協助新進律師建立氣候自然與永續發展議題之基礎，而合庫銀行則擔任跨域合作之媒合角色，整合推進當年度課程，並分享金融本業推動企業永續發展與環境保護之實務經驗，促進法律、政府與金融界跨域交流，幫助律師未來執業時，能透過專業知識參與氣候治理，使法治原則與人權保障在氣候行動中得以落實。

合庫銀行自112年通過本行環境教育行動方案以來，持續透過員工培力、地球日推廣及生態保育行動深化環境教育成效；自113年起更啟動「環境永續教育列車」，將永續理念帶入校園，讓愛地球意識能向下紮根。本次進一步攜手農業部及全國律師聯合會跨域合作，期盼能藉由律師職前訓練課程，提升法律人士氣候相關環境素養，以成為未來淨零轉型的協力者，共同捍衛氣候正義與環境權益。

合庫 永續 農業部

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