兆豐保險連續六年提供苗栗縣微型保險 今年4,744名弱勢民眾受惠

兆豐保險自110年起連續6年提供苗栗縣政府辦理團體微型保險，今年共4,744名弱勢民眾受惠。

對於經濟及社會條件相對弱勢的民眾而言，家庭承受突發事故的能力往往較為有限，一旦因意外造成身故或失能，不僅影響個人生活，也可能增加家庭照顧及經濟負擔。微型保險透過保費低廉、保障內容簡明等設計，讓較難取得商業保險保障的民眾也能獲得基本保障，在事故發生時提供及時支援。

自110年與苗栗縣政府合作辦理團體微型保險以來，兆豐保險支持的承保人數已由首年的2,040人增至今年的4,744人，成長逾一倍，6年來累計照顧近1.8萬人次，保障內容涵蓋意外身故或喪葬費用保險金，以及失能保險金；截至今年上半年，累計理賠金額約181.5萬元，不僅協助遭逢意外事故的受保民眾及其家庭減輕經濟壓力，更讓保障在有需要的時刻發揮作用。