連準會升息1碼金價洗三溫暖！急殺後又反彈 4,300美元成多空戰場

美國聯準會（Fed）升息1碼後，國際金價上演劇烈震盪。Fed決策公布前，現貨黃金一度漲逾1%、觸及每英兩4,365.57美元，隨著升息落地、主席華許釋出偏鷹訊號，金價快速跳水至4,240.10美元，單日高低震盪超過120美元。Fed此次一致決議升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%，並暗示今年仍可能進一步升息。

不過，17日金價出現跌深反彈，盤中最高一度回升至4,318.26美元、最低4,266.70美元；相較Fed決策後4,240美元附近低點，已反彈近50美元，但仍未能重新站穩4,300美元關卡。路透最新報導顯示，金價一度反彈逾1%至4,310美元附近，市場認為部分鷹派訊息先前已反映在價格中。

金價短線壓力仍來自Fed後續升息路徑。華許表示通膨仍過高且持續太久，Fed最新經濟預測也顯示，多數官員預期今年至少還有一次升息；美元在決策後升至七周高點，市場對年底前再升息的預期仍高。

國內三大首席經濟學家則認為，4,200至4,300美元附近仍有支撐。富邦金首席經濟學家羅瑋認為，若後續市場逐漸形成不再升息的共識，金價才有機會重新挑戰4,500至4,600美元；國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則認為，若明年通膨及油價降溫、Fed不再升息，金價仍有挑戰5,000美元機會。