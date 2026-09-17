服務體驗再升級 北富銀「林口分行」喬遷開幕 整合商金與財管服務

看好林口發展前景，為持續提升在地服務品質，台北富邦銀行「林口分行」喬遷新址，分行不僅優化營業空間及服務動線，更整合企業金融與財富管理服務資源，滿足區域企業與居民日益多元的金融服務需求。

北富銀表示，林口新市鎮近年受惠於新北國際AI+智慧園區發展，吸引半導體設備產業上中下游廠商進駐投資設廠，並與周邊華亞科技園區及林口新創園區串聯，逐步形成完整的高科技產業聚落。同時，區域內大型購物中心持續擴建，媒體集團全球總部等重大開發案陸續推動，帶動區域商業活動、消費需求及就業人口持續成長，使林口成為兼具產業發展、居住機能及商業活力的重要城市。

此外，隨著科技產業聚集效應發酵及高所得家庭持續移入，區域金融服務需求日趨多元。看好此地區長期發展優勢，林口分行將以「商金共營、財管並進」為策略，積極服務在地企業與民眾，除提供存匯、授信、營運資金規劃及員工薪資轉帳等多元金融服務外，也將結合富邦金控資源，協助企業主及家庭客戶完善保險保障、退休規劃、投資理財及資產傳承等規畫，滿足企業營運、家庭理財及資產配置等不同階段的金融需求。

秉持在地經營精神，林口分行除持續深耕區域客群服務外，亦將積極參與地方公益、產學合作及商圈交流，透過金融專業連結產業與社區發展需求，攜手地方企業、學校及社區組織，共同促進區域發展，打造企業、家庭與社區共榮的永續生活圈，成為最值得客戶信賴的金融夥伴。