聯準會升息、後市不確定性增加…法人：分辨「真風險」與「假噪音」

美國聯準會（Fed）宣布利率政策，如市場預期升息1碼，將政策利率提高至3.75%至4.0%。根據會後聲明與最新點陣圖顯示，聯準會對抗通膨的態度較先前更加堅定，也提高市場對未來利率維持高檔的預期。升息消息一出，快速升息的擔憂開始在市場蔓延，不過，凱基投信認為，在基本面未被反轉的前提下，聯準會未來利率政策可能趨向緩慢加息，也就是升一次、觀察數次。

凱基投信表示，此次聯準會升息的唯一理由是壓抑通膨，當前通膨最大的威脅則來自油價，但是油價並不在核心通膨的參考範圍內、再加上歷史上聯準會持續大幅升息的理由極少將油價上漲作為單一因素，再者，油價上漲尚未向更廣泛的實體經濟傳導。在此背景下，再鷹派的聯準會也缺乏持續快速升息的理由，若真要進一步升息，也更可能是緩慢、甚至是臨時性的，其目的在於加速通膨回落的速度，而非扭轉趨勢。

聯準會政策方向的不確定性，也讓美債殖利率快速攀升，目前10年期美債殖利率已達5%左右。殖利率走高意味投資人要求更高的風險補償，如此高的無風險利率不僅直接壓縮股市估值，也可能吸引部分資金自股市流向債市；此外，今年又適逢美國期中選舉年，任何爭議與雜音，都將進一步放大市場短期波動的可能。

聯準會升息、美債殖利率快速攀升，及美國期中選舉帶來的不確定性等風險集中湧現，凱基投信認為，預期自7月以來股市的上下震盪走勢將持續進行，不過，投資最怕的不是風險多，而是分不清哪些風險會改變趨勢、哪些只改變價格。

凱基投信指出，在這資訊高速流通的時代，市場總是放大短期風險，卻低估長期趨勢。從歷史經驗來看，無論是聯準會政策轉向、利率快速調整，或是產業發展過程中的政治與監管爭議，都曾在短期造成市場大幅震盪；然而只要企業獲利與產業成長趨勢沒有改變，市場最終仍會回到基本面定價。本次市場擔憂的三項風險，本質上多屬評價、政策溝通與市場情緒層面的調整，而非企業獲利週期的反轉。

凱基投信認為，若市場因短期不確定性出現明顯修正，將有機會讓部分具備長期成長潛力、但評價已偏高的優質企業重新回到更具吸引力的投資區間。對長線投資人而言，真正重要的不是預測下一次波動，而是辨識哪些結構性趨勢在波動過後仍將持續存在，如果將當前市場環境比喻成一段旅程，即是「道路依然清晰，但天氣已有轉變」，道路代表 AI 的成長軌道，天氣則代表政治與貨幣政策風險。建議投資人維持 AI 主軸核心配置，聚焦獲利已實質落地的企業；債券投資則鎖定中短天期信用債，避開長端利率風險的不確定性。