快訊

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東商銀統籌主辦昇貿科技與大瑞科技聯合授信案 規模達25億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
遠東商銀統籌主辦昇貿科技（股）公司暨大瑞科技（股）公司聯合授信案。圖左至右：昇貿科技（股）公司董事長李三蓮、遠東商銀法人金融事業群副總經理季正華。圖／遠東商銀提供
遠東商銀統籌主辦昇貿科技（股）公司暨大瑞科技（股）公司聯合授信案。圖左至右：昇貿科技（股）公司董事長李三蓮、遠東商銀法人金融事業群副總經理季正華。圖／遠東商銀提供

遠東商銀統籌主辦昇貿科技（3305）暨子公司大瑞科技股份有限公司新台幣25億元之3年期聯合授信案已成功籌組完成，並於新北市八里福朋喜來登酒店順利舉行簽約儀式。

遠東商銀表示，本聯貸案在籌組期間廣獲市場熱烈迴響，在多間參貸銀行包括彰化銀行、華南銀行、玉山銀行、土地銀行、台灣中小企銀、元大銀行、兆豐銀行等金融機構支持下，認購金額達原規模之1.8倍，最終以25億元圓滿結案，顯示金融機構對昇貿科技與大瑞科技之營運實力、技術優勢及未來發展前景給予高度的肯定與信心。

昇貿科技為全球前三大、全臺最大的專業銲錫材料製造商，產品廣泛應用於印刷電路板（PCB）、半導體封裝及各式電子終端產品；其旗下子公司大瑞科技則專精於半導體封裝用之微細錫球研發與製造。隨著近年全球AI伺服器、高速運算、低軌衛星及車用電子需求爆發，帶動高階半導體先進封裝材料需求強勁。另外為迎合國際淨零碳排趨勢，昇貿集團領先業界開發出低溫、無鹵等環保低碳綠色產品，並積極佈局泰國、越南及墨西哥等海外生產基地，以就近服務客戶、強化全球供應鏈之韌性與競爭力。

遠東商銀法人金融事業群副總經理季正華表示，台灣電子及半導體產業在全球科技供應鏈中扮演著無可取代的核心角色，而昇貿科技與大瑞科技在先進封裝材料領域具備深厚的研發底蘊與關鍵技術，是串聯科技產業鏈的重要基石。本聯貸案在銀行團踴躍超額認購的力挺下，透過中長期穩定資金的挹注，除協助昇貿集團優化財務結構、提升資金調度彈性外，更能強力支援其擴充高階產能與落實ESG綠色轉型，進一步擴大在全球市場的領先優勢。

遠東商銀持續展現其在企業金融與聯貸市場的卓越實力。身為統籌主辦行，遠東商銀今年上半年已成功完成多筆國內外重大聯貸案，包含印度Piramal Finance、國內新光國際租賃（股）公司，以及新加坡商逸科亞（股）公司等知名企業，不僅為企業注入穩健資金，更成為推動產業升級與落實永續發展的重要金融推手。

遠東商銀 規模 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

昇貿董事會拍板25億元銀行聯貸案 充實中長期營運資金

鄧白氏台灣中小企業菁英獎揭曉 1,053家企業展現產業創新與轉型動能

凱基銀行亞資中心成立周年 客戶資產管理規模近400億元

台企銀供應商大會 領航永續

相關新聞

連準會升息1碼金價洗三溫暖！急殺後又反彈 4,300美元成多空戰場

美國聯準會（Fed）升息1碼後，國際金價上演劇烈震盪。Fed決策公布前，現貨黃金一度漲逾1%、觸及每英兩4,365.57美元，隨著升息落地、主席華許釋出偏鷹訊號，金價快速跳水至4,240.10美元，單日高低震盪超過120美元。Fed此次一致決議升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%，並暗示今年仍可能進一步升息。

股匯不同調 Fed 升息支撐美元指數 新台幣偏弱整理

9月FOMC會議將聯邦基金利率目標區間調高到3.75%～4.0%，華許論調偏鷹，利率點陣圖明年利率落點落在4～4.5%，相較於債券市場此前預估4.25%～4.75%，整體大致符合市場預期。美元指數站上100，今早新台幣匯價以31.91開盤，貶值2.2分。台股17日早多頭氣盛漲逾700點，呈現股匯不同調。

美國聯準會先行升一碼 台灣央行今日理監事會升息機會提高

美國聯準會（Fed）台北時間今（17）日凌晨宣布升息一碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間調高至3.75%至4%，也是2023年7月以來首度升息。Fed重新啟動升息循環後，市場目光隨即轉向今天下午登場的台灣央行第3季理監事會，國內是否跟進調升政策利率，成為今天金融市場焦點。

金融突圍 美國友台議員：我擬申請加入IMF

美國聯邦眾議員金映玉（Young Kim）十五日在國會聽證會表示，台灣正準備申請加入國際貨幣基金（ＩＭＦ），她敦促美國表態支持。出席聽證會的美國財政部長貝森特僅回應他知悉相關法案，並未承諾美國行政部門將如何協助台灣加入ＩＭＦ。

新台幣午盤升0.2分 暫收31.886元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.886元，升0.2分，成交金額5.94億美元

遠東商銀統籌主辦昇貿科技與大瑞科技聯合授信案 規模達25億元

遠東商銀統籌主辦昇貿科技（3305）暨子公司大瑞科技股份有限公司新台幣25億元之3年期聯合授信案已成功籌組完成，並於新北市八里福朋喜來登酒店順利舉行簽約儀式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。