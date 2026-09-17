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就學貸款免跑戶政事務所 MyData 串台銀戶籍資料線上帶

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

115學年度上學期就學貸款申請自8月1日起至9月30日開放受理，數位發展部攜手台灣銀行推出線上申貸便利措施，學生透過台銀就學貸款入口網申辦時，可直接串接數發部「個人化資料自主運用（MyData）平台」，取得內政部戶政司現戶全戶戶籍資料，免再準備紙本戶籍證明或親赴戶政事務所，大幅簡化申辦流程。

數發部表示，學生在線上填寫台銀就學貸款申請書後，可依畫面指示連結至MyData平台，完成身分驗證及自主同意，即可取得所需戶籍資料並傳送至銀行端，將過去申請就學貸款時須準備紙本證明的流程，轉為線上完成，降低文件準備及往返機關的時間成本。

家住桃園中壢、任職公職的鄒小姐分享，這次孩子準備申請就學貸款時，因得知MyData平台提供便民服務，便建議子女透過MyData辦理。實際操作後，只要登入台銀就學貸款入口網填寫申請書，再依指示連結MyData平台完成驗證及授權，即可直接取得戶籍資料並傳送給銀行端，不必另外臨櫃申辦。她表示，線上即可取得所需資料，不用特別跑機關，整個流程相當方便。

數發部指出，MyData平台以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心，在民眾同意的前提下，透過跨機關資料安全串接，協助民眾線上取得各類申辦所需資料，減少紙本文件準備及交通往返成本，進一步提升數位政府服務便利性。

數發部提醒，115學年度上學期就學貸款申請期限至9月30日止，有申貸需求的學生可多加利用台銀線上申貸服務及MyData平台。數發部也表示，未來將持續與各機關洽談擴大合作範疇，導入更多跨機關資料應用服務，讓民眾辦理公共服務時能更少跑機關、更少準備紙本文件。

台銀 戶籍 就學貸款

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