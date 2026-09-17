台灣人壽網投旅平險升級 醫療保障加倍、法定傳染病納保

備妥旅平險放心出遊！9至10月中秋、國慶、光復節連假大爆發，邁入國人旅遊旺季，中國信託金融控股公司子公司台灣人壽守護全民旅遊安全，全面升級網路投保旅平險保障，不僅醫療保障加倍，更納入法定傳染病保障，降低海外就醫的醫療負擔，讓保戶出遊更安心。

台灣人壽統計旅平險保戶態樣，2026年1至7月網路投保旅平險件數，以國外旅遊占87%為主，其中日本居國人最愛出遊國家之冠；網路投保年齡則以49至59歲最多，佔26.22%，其次為40至49歲，佔20.67%，顯見24小時無時空限制的網投通路深受壯世代喜愛。有鑑於民眾對海外旅遊保障需求，除了意外事故，亦重視海外醫療保險，尤其海外醫療費用普遍高於國內，旅途中若因疾病或意外需至門診、急診或住院治療，將產生高額醫療支出，因此出發前購足旅平險，已成為國外旅遊標配。

因應國人海外醫療保障多元需求，台灣人壽升級兩大網投旅平險保障，包括「醫療保障加倍」及「法定傳染病納保」，其中傷害醫療保險金及海外突發疾病醫療保險金保障額度，由原主約保額10%提高至20%，以主約保額1,000萬元為例，保障額度最高可達200萬元，法定傳染病也納入海外突發疾病醫療保障範圍，一次完備旅途保障，降低醫療負擔與財務風險。