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股匯不同調 Fed 升息支撐美元指數 新台幣偏弱整理
9月FOMC會議將聯邦基金利率目標區間調高到3.75%～4.0%，華許論調偏鷹，利率點陣圖明年利率落點落在4～4.5%，相較於債券市場此前預估4.25%～4.75%，整體大致符合市場預期。美元指數站上100，今早新台幣匯價以31.91開盤，貶值2.2分。台股17日早多頭氣盛漲逾700點，呈現股匯不同調。
中國信託證券投顧分析，以明年企業獲利預估成長近30%推算，台股目前本益比落在長期平均16~17倍，行情整理後仍有望挑戰50,000點關卡，建議選股方向仍以AI類股為主，逢回佈局訂單能見度高、營收獲利持續成長的個股。
聯準會上修今年GDP年增率至2.3%（原2.2%），明年來到2.4%（原2.3%），整體經濟趨勢仍向上，企業獲利上修將一定程度抵銷利率上行壓力，料聯準會將繼續觀察數據變化並動態調整，台股行情以震盪偏多整理機會較高，待油價下跌後則有機會再向前高挑戰。
匯銀指出，新台幣匯價，受到美元指數回升壓力，匯價短線仍偏弱盤整。
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