美國聯準會先行升一碼 台灣央行今日理監事會升息機會提高

美國聯準會（Fed）台北時間今（17）日凌晨宣布升息一碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間調高至3.75%至4%，也是2023年7月以來首度升息。Fed重新啟動升息循環後，市場目光隨即轉向今天下午登場的台灣央行第3季理監事會，國內是否跟進調升政策利率，成為今天金融市場焦點。

Fed主席華許會後指出，美國目前通膨壓力仍未完全消退，核心物價降溫速度也不如預期；從最新公布的利率預測來看，部分官員仍認為今年底前有進一步調高利率的必要。市場人士認為，Fed此次重新升息，意味全球主要央行短期內仍難全面轉向寬鬆，國際資金成本恐持續維持高檔。

金融圈人士指出，Fed率先升息後，也提高台灣央行今天調整利率的討論空間。台灣8月消費者物價指數（CPI）年增率達2.04%，已連續四個月高於2%，加上今年國內經濟成長動能強勁，若央行考量通膨及台美利差，市場不排除升息半碼可能；一旦升息半碼，重貼現率將由目前2%提高至2.125%。

不過，對央行今天是否出手，市場仍存在不同看法。國泰台大團隊協同主持人徐之強就評估，央行政策調整一向相對審慎，本季仍可能選擇維持利率不變，較明顯的政策調整時間點可能落在年底。如今Fed已率先升息，也讓今天央行決策增加新的變數，是否結束利率連續凍結局面，下午理監事會結果備受關注。