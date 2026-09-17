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聯準會今年會再升息？因為這原因…法人：10月不會、等12月

經濟日報／ 記者蔡靜紋/台北即時報導
美國聯準會主席華許。美聯社
美國聯準會主席華許。美聯社

美國聯準會（Fed）公布9月FOMC會議決策決議升息1碼，第一金投顧研究部認為，除非通膨數據趨緩，否則一定還會升息；而觀察通膨變化最重要的關鍵是油價，油價沒降一定升息，預期12月還會再升一次，明年會升息1~2碼。

至於10月底會議不升息機率高的原因，第一金投顧認為，推測美國總統川普可能會施壓，加上聯準會官員傳統上逢11月期中選舉前，都會先暫時觀望，所以10月底那次不會動。

第一金投顧分析，9月FOMC會議升息1碼符合市場預期，鑑於本次12位票委全數同意升息1碼，加上政策聲明將通膨將能源衝擊的措辭刪除，意味官員認為當前通膨仍有需求端因素所推波助瀾，主席華許也堅定表示通膨是目前Fed首要任務，顯示整體官員對通膨的擔憂日益加劇，考量聯準會已正式進入升息循環，尚需時間觀察通膨走勢，通膨也未惡化至聯準會有連續升息的急迫性，因此認為10月會議將按兵不動，12月會議再度升息1碼，全年升息2碼的預估。

至於10月底會議不升息機率高的原因，第一金投顧認為，推測美國總統川普可能會施壓，加上聯準會官員傳統上逢11月期中選舉前，都會先暫時觀望，所以10月底那次不會動。

歐元區方面，9月利率會議再度升息1碼，符合市場預期，第一金投顧研究部考量距離10月會議時間較短，因此認為ECB會按兵不動持續觀察通膨走勢，但根據最新經濟展望將明後年通膨上調意味通膨存續時間或會延長，加上主席Lagarde擔憂通膨二輪效應的發酵，ECB或會在12月會議再度升息1碼，全年升息3碼的預估。

聯準會 升息 法人

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