聯準會恐還會再升息 中信投顧：點陣圖、經濟展望皆偏鷹

聯準會（Fed）宣布將政策利率的目標區間上調１碼至3.75%~4%，中信投顧評論，聯準會如市場預期升息1碼，但點陣圖、經濟展望皆偏鷹，加上聯準會主席華許於會後記者會上多數時間提及內容皆是通膨過高、維持物價穩定等物價相關議題，導致利率期貨市場維持會議前鷹派預期，即明年年底前升息空間將高達3碼，會後美股下跌、美國十年期公債殖利率走升、美元升值。

由此次點陣圖可以看出鷹派委員人數暴增，且聯準會同時超預期上調通膨、經濟成長預期，並預期未來三年失業率穩定在4.1%，顯示華許提及的升息三大理由-通膨偏高、經濟穩健、地緣政治不確定性-短期難以消失，除非中東局勢明顯緩和、通膨連續數月超預期放緩，預期美國公債殖利率仍將維持高位。

根據聯準會會後聲明，具投票權的12位委員全數支持升息1碼。而由9月點陣圖顯示，2026年政策利率中位數上升至4.1%，即2026年總共將升息2碼，高於6月預期的升息1碼，也高於市場預期的升息1碼。2027年政策利率中位數上升至4.1%，即2027年將維持利率不變，高於6月預期的降息1碼，也高於市場預期的降息1碼。

2028年、2029年政策利率中位數分別為3.9%、3.6%，即2028年、2029年將各降息1碼，符合市場預期。針對中性利率預估，中位數為3.2%，較6月點陣圖預期3.1%上升。

會後記者會上，華許表示決定升息的理由有三個，一是近幾周的數據顯示經濟強勁，尤其是就業市場；二是夏季通膨數據仍高於2%目標；三是地緣政治因素影響經濟前景。

在通膨展望方面，通膨展望超預期上調，華許重申對通膨趨勢不滿意。

中信投顧認為，此次聲明維持對通膨描述「通膨持續走高（elevated）」，新增「此次政策行動將有助於推動通膨更及時地回落至2%目標。」

2026年PCE物價指數年比預期自3.6%上修至3.7%；2027年預期維持2.3%；2028年預期自2%上修至2.1%。新增2029年預期為2%。2026年核心PCE物價指數年比預期自3.3%上修至3.5%；2027年預期維持2.5%；2028年預期自2.1%上修至2.2%。新增2029年預期為2%。

會後記者會中，華許重申Jackson hole演說時言論，即今年夏季的數據並沒有讓他覺得通膨趨勢有實質改善，仍有太多分項物價在過去六個月和12個月的漲幅超過3%，其他委員對此趨勢亦不滿意。

華許表示，聯準會雖然無法影響任何個別商品的價格，但聯準會能確保個別商品價格的變化不會擴散。

對於經濟展望，此次經濟成長超預期上修，失業率全面下修至4.1%。此次聲明針對經濟活動的描述維持「以穩健（solid）的速度擴張」，新增「國內支出表現具韌性」。而聲明針對生產率增長描述維持「強勁（strong）」，針對投資描述由「強勁（strong）」下調至「穩健(robust)」。2026年GDP年比預期自2.2%上修至2.3%；2027年預期自2.3%上修至2.4%；2028年預期維持2.2%；新增2029年預期為2.1%。2026年到2028年失業率預期皆下修至4.1%，新增2029年預期4.1%。