美國升息1碼 群益投顧：未來數季可能以「維持高利率」為主要方向

群益投顧預期油價上漲形成通膨壓力，美國貨幣政策未來數季可能以「維持高利率、依據數據決策」為主要方向。

群益投顧表示，美國聯準會升息 1 碼，代表政策重心重新偏向抑制通膨。近期通膨數據高於預期，加上能源價格上漲，使市場對物價再度升溫的疑慮增加。後續政策預料仍將採取逐次會議、依數據決定的方式，而非明確承諾連續升息。若通膨持續偏高、就業與經濟活動保持韌性，年底前仍存在再次升息的可能。

摩根士丹利目前即預估9月後，12月可能再升息1碼。美國貨幣政策將進入偏緊縮、利率維持高檔更久的階段，短期降息機率下降；未來政策轉向的關鍵，仍在核心通膨、能源價格及就業市場是否明顯降溫。

群益投顧整理美國聯準會主席華許會後記者會重點：

●經濟展望：

經濟活動正以穩健的速度擴張，FOMC 的首要關注點是通膨。另一方面，聯準會職責的就業方面目前處於良好狀態，失業率仍然較低，就業和工作時長正在增加，經濟具有韌性。由於經濟的內在實力，FOMC可以專注於物價穩定。

●通膨展望：

夏季數據並未表明通膨情勢已經改善。通膨過高，而且持續時間已經太長，FOMC 並不確信通膨正在朝目標水準邁進。而且，通膨趨勢未能通過檢驗，我們認為改變這種情況的因素很少。且其他已開發經濟體也正面臨價格壓力。因此，今天邁出實現價格穩定的一步。美國潛在經濟成長更高，問題在於通膨，因為價格穩定是經濟成長的基礎。

●利率展望：

在7月會議一致認為通膨仍然過高，並表示願意採取行動。9 月聯邦公開市場委員會決定升息25個基點，而且，今天的決定是堅定且一致通過的，因為通膨仍然高漲，升息決定是在經濟似乎正在增強之際作出的，所以，決定取消一部分寬鬆政策。勞動市場的狀態是一個實力訊號，聯準會在維持當前經濟進步方面發揮作用。且金融狀況並不具有限制性，這一觀點在 FOMC 內部已廣為認同，因為信貸流動保持強勁，未來不會預先判斷 -未來可能做出的任何決定，且並沒有焦急等待任何一項單獨的數據，因為趨勢很重要，單一數據點存在雜訊。但是，FOMC 將確保任何價格變動不會擴散，今天完成的工作及未來將繼續進行的工作，就是確保價格穩定，從而讓永續成長得以持續。華許不認為必須損害勞動市場才能實現目標。

●債券殖利率：

債券殖利率上升有三個原因。首先是經濟強；第二個原因是資本競爭，資本支出激增是真實存在的；第三是地緣政治。

●聯準會獨立性：

獨立性是雙向的，必須堅持自己的職責範圍。

●AI 發展：

全球熱門局勢（AI 研發 )正在推動企業增加相關投資活動，非常關注人工智慧領域的動態。但是（關於 AI 安全問題）有關風險和利益的決策應由其他政策制定者作出，僅關心人工智慧的發展及其對需求和供應的影響。