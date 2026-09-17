FOMC 升息1碼 統一投顧：聯準會未來升息幅度有限

美國聯準會（Fed）公布9月16至17日的FOMC會議結果，這次會議上調利率目標區間1碼為3.75%-4.0%、符合市場預期。12位投票官員，全數同意這次會議的貨幣政策操作。統一投顧預期，聯準會未來升息幅度有限。

雖然美伊衝突情況反覆、油價波動劇烈，主席華許持續釋放堅決打擊通膨的論調。不過，鑒於進口關稅通膨已陸續發酵，且偏高的市場利率持續對住宅市場帶來壓力，房租通膨可望持續降溫；加上勞動市場供需穩定有助薪資成長溫和，川普打擊藥價政策也在陸續發酵。因此研究部

這次會後聲明，重申經濟活動保持穩步擴張，生產力與資本支出成長強勁，國內消費保有韌性（新增用詞）；就業狀況穩定、失業率變化不大。強調通膨仍然偏高，因此這次會議決定升息1碼，將有助通膨更快實現2%目標；將致力實現價格穩定，也將保持銀行體系擁有充足的準備金水準。

這次會議也同步更新經濟展望摘要報告，上修美國2026年GDP成長率由2.2%上調至2.3%、2026年失業率由4.3%下調至4.1%，2026年PCE年增率由3.6%上修至3.7%，顯示除了GDP、勞動市場比原先預期穩健之外，中東戰爭的影響也持續顯現。利率點陣圖部分，官員人數維持18位（主席華許依舊未提交預測），中位數預估2026年利率目標由升息1碼上修為升息2碼，中性利率預估由3.1%上修至3.2%。

華許於會後記者會，再次傳遞堅定對抗通膨的決心，重申8月底於全球央行年會的發言，無法將金融環境描述為「收緊」、通膨的潛在趨勢尚未獲得顯著改善，並強調2%的PCE年增率是不變的目標。在記者問答時段，認為升息可以控制油價與商品上漲帶來的連鎖反應；在充分就業的背景下聚焦價格穩定，將注重數據趨勢而非單一時點；經濟穩健、資金競爭、地緣衝突是造成債券殖利率飆升的主要原因。