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Fed升息1碼點燃市場 台灣央行升半碼呼聲升高

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Fed 升息1碼點燃市場 台灣央行升半碼呼聲升高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
市場預期台灣央行下午理監事會將跟進升息半碼。聯合報系資料照
市場預期台灣央行下午理監事會將跟進升息半碼。聯合報系資料照

聯準會(Fed)周三(16日)宣布升息1碼(25個基點)，將聯邦資金利率目標區間上調至3.75%至4%，以因應仍處高檔的通膨。此次決策獲得聯邦公開市場委員會(FOMC)全體12名官員一致支持，無人投下反對票。Fed以「委員會將實現物價穩定」的強硬措辭，展現持續對抗通膨的決心。

受到Fed升息，且態度偏鷹，國內金融圈今早對台灣下午第3季理監事會「跟進升息」預期升高。

金融業者預期，央行第3季理監事將升息「半碼」。央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別調升至年息2.125%、2.5%及4.375%。

央行 升息 Fed

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