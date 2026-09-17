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Fed 升息1碼點燃市場 台灣央行升半碼呼聲升高
聯準會(Fed)周三(16日)宣布升息1碼(25個基點)，將聯邦資金利率目標區間上調至3.75%至4%，以因應仍處高檔的通膨。此次決策獲得聯邦公開市場委員會(FOMC)全體12名官員一致支持，無人投下反對票。Fed以「委員會將實現物價穩定」的強硬措辭，展現持續對抗通膨的決心。
受到Fed升息，且態度偏鷹，國內金融圈今早對台灣下午第3季理監事會「跟進升息」預期升高。
金融業者預期，央行第3季理監事將升息「半碼」。央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別調升至年息2.125%、2.5%及4.375%。
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