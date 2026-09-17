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壽險業「獲利蓄水池」算盤重打 金管會強化CSM監理

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
壽險業拚獲利、厚資本的算盤，未來恐得重算。 聯合報系資料照
壽險業拚獲利、厚資本的算盤，未來恐得重算。 聯合報系資料照

壽險業拚獲利、厚資本的算盤，未來恐得重算。金管會昨（16）日表示，將三管齊下強化保單合約利潤（CSM）監理，並首度管到資本認列；影響所及，若業者假設偏樂觀，未來獲利可能縮水，可認列資本也恐打折，補資本壓力升高。

過去金管會對CSM的關注，主要集中在各公司精算假設差異過大、數字可比性不足；這次則再往前一步，首度針對特定險種的CSM假設，研議納入新一代清償能力制度（TIS）資本計算。壽險圈預估，相關計算基礎可望在今年底前逐步明朗。

CSM是今年IFRS 17上路後的重要指標，指保單尚未認列、未來可逐步實現的利潤，被視為壽險業的「獲利蓄水池」。除可隨保單服務逐年釋放為獲利，也可支撐自有資本。

保險局長王麗惠表示，IFRS 17及TIS上路後，更多專業判斷回歸業者，業者也必須為自己的判斷負責。未來將從資本計算、精算準則及業界自律三面向強化CSM監理。

其中市場最關注資本面。王麗惠說，不同險種、幣別、繳費型態及精算假設都會影響CSM，為確保壽險業者財務允當表達及清償能力合理評估，金管會將針對「特定險種」研議適當的精算假設基礎，納入TIS相關計算。

她說，金管會期待透過此機制，讓壽險業CSM表達更穩健，藉此讓壽險業者在過渡期間，可以穩固的提升資本韌性。

壽險圈解讀，這代表公司就算自行算出高CSM，未來能有多少真正算進自有資本，仍要再過金管會這一關；尤其銷售量大、每一元保費能創造的CSM明顯高於同業的保單，因對資本影響較大，可能成為優先檢視對象。

一旦金管會採較保守的認列基礎，部分業者可認列自有資本可能縮水，對資本緩衝較薄的公司而言，增資、發債或調整商品結構壓力都可能升高。

至於哪些「特定險種」會被納入，又會採何種估算基礎，如何計入自有資本等，將是市場關注焦點。

另外兩道防線則分別從「怎麼算」及「怎麼管」下手。王麗惠表示，期待精算學會建立專業準則，提高精算假設的合理性、一致性及可驗證性；壽險公會則將就CSM資訊揭露及公司內部治理建立共同規範。

市場人士認為，精算實務準則，若使部分業者原本偏樂觀的假設轉趨審慎，CSM及未來可逐年釋放的獲利都可能受到影響。

不過這部分牽涉各公司假設差異，影響程度仍要視最終準則而定。

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