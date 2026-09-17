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我擬申入IMF傳支持聲！美議員喊話貝森特 促政府表態力挺

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者張文馨廖士鋒／綜合報導
貝森特並未承諾美國將支持台灣申請加入IMF，僅簡短回答：「我們知道妳提出的這項法案。」美聯社
貝森特並未承諾美國將支持台灣申請加入IMF，僅簡短回答：「我們知道妳提出的這項法案。」美聯社

美國財政部長貝森特15日赴國會作證，席間共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）透露，台灣正準備申請加入國際貨幣基金（IMF），敦促美國表態支持。貝森特僅表示知悉相關法案，未進一步承諾。

外交部昨（16）日回應，感謝金映玉及美國國會支持我加入IMF，並已與相關部會進行研議，另將廣泛徵詢友邦及包括美國在內理念相近國家意見，再據以研訂具體可行的推動方案。未來倘有進展，將適時對外說明。

美國聯邦眾議院15日舉行金融服務委員會聽證會，金映玉說：「我想談談《台灣不歧視法案》。這是我提出的法案，去年已納入《國防授權法》。法案要求美國派駐IMF的代表，運用美國發言權和投票權，支持台灣加入IMF。」

她並說，美方一直和台灣政府官員討論此事，「台灣正準備正式提出加入IMF的申請，我希望美國能運用發言權支持台灣的申請，或鼓勵台灣儘快提出申請。」

貝森特並未承諾美國將支持台灣申請加入IMF，僅簡短回答：「我們知道妳提出的這項法案。」

金映玉隨後表示，美國如欲反制中國經濟脅迫，強大的台灣是最有效工具，她並把話題轉向中國透過國營企業、掠奪性放貸和關鍵礦產供應鏈擴張影響力。貝森特回應，美國正推動提高透明度，避免相關國家因中國掠奪性放貸，落入債務陷阱。

另外，美國總統川普預計24日在白宮與來訪的中國國家主席習近平會談，人工智慧（AI）預料將是雙方討論議題之一。在峰會登場前，貝森特預告，他將在紐約再會中國大陸國務院副總理何立峰，進行川習會前最後一輪經貿談判。

近來，AI巨頭紛紛提出安全疑慮，貝森特在聽證會對此表示，這些公司自己就能踩煞車，「他們隨時都能停止自己的進展，只要他們想要的話。」

民主黨籍眾議員華特斯批評，川普在毫無防範措施情況下，持續盲目推動AI和資料中心，「儘管美國人面臨的威脅持續飆升，他還是這麼做」。

不過，貝森特為川普政府監督先進AI模型的方法進行辯護。他說，政府一直走在審查模型最前線。他也在協調政府各項努力中扮演關鍵角色。

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