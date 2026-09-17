台灣加入IMF議題再受關注 「國家身分認定」最大難關

台灣加入國際貨幣基金（IMF）議題再度受到關注，不過相較台灣以「台澎金馬個別關稅領域」身分加入世界貿易組織（WTO），IMF對會員資格要求更嚴格。中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣若要加入IMF，最大困難仍在「國家身分」認定。

前行政院副院長施俊吉認為，一旦成功加入，除國際參與意義重大，更可強化台灣金融安全網，帶來穩定新台幣信心及增加外匯存底運用彈性兩大好處。

台灣與IMF淵源甚早，中華民國是IMF創始會員，政府遷台後仍代表「中國」留在IMF，直到1980年IMF執行董事會決定由中華人民共和國政府代表中國，台灣才失去原有席位。台灣若重新申請，是新的會員資格認定。劉大年指出，以WTO經驗來說，只要是國家或擁有對外貿易政策自主權的個別關稅領域，都具有申請資格，因此台灣得以「台澎金馬個別關稅領域」身分加入。

但IMF除了涉及國家身分認定，還須符合其金融體系及相關會員義務要求。IMF雖非直接隸屬聯合國，以獨立方式運作，但劉大年分析，即使加入不用聯合國背書，然而對於國家認定，IMF很可能援引聯合國的定義。

不過，若能跨過門檻，施俊吉認為台灣可獲得兩項重要金融利益。首先，IMF會員身分等於多一層國際金融安全網，若台海發生重大事件，市場對新台幣信心較不易快速瓦解，可降低民眾及資金急於轉換外幣、造成資本大量外流的風險。

其次，台灣目前必須累積龐大外匯存底，加入後，自我保障需求可望下降，外匯資產配置也能增加彈性。