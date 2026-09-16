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壽險業未來獲利不能各算各的！共同尺標年底出爐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
保險局局長王麗惠。記者葉信菉／攝影
保險局局長王麗惠。記者葉信菉／攝影

壽險業未來獲利怎麼算，年底前可望有一把共同尺標。據了解，精算學會年初已將「精算實務處理準則」送金管會核定，但至今尚未過關；壽險圈研判，金管會可能認為部分假設與估計方式還不夠具體，後續仍將調整。

這套準則主要要管的，就是保單合約利潤（CSM）該怎麼算。

CSM代表保單尚未認列、未來可逐步實現的利潤，但因涉及罹病率、脫退率、費用率等多項假設，各家公司算出的結果可能差距不小。

保險局長王麗惠16日說，期待精算學會建構相關精算指引，針對保險負債面的精算假設訂定專業準則，提高假設的合理性、一致性及可驗證性。

事實上，金管會先前就注意到，各壽險公司CSM評估結果存在「顯著落差」，並曾發函精算學會檢討相關準則，希望讓各家公司未來揭露的CSM更具可比較性。

壽險圈指出，精算學會年初已將準則送保險局核定，但迄今仍未定案，市場研判可能是部分假設與估計原則還需要更具體。以健康險為例，罹病率、實支率及脫退率等，都會直接影響CSM高低。

一旦共同準則出爐，原本假設較樂觀的業者影響可能較大。若相關假設轉趨審慎，CSM可能下修，未來逐年可釋放的獲利也可能跟著減少。

據壽險圈預估，相關精算準則可望在今年底前逐步底定。屆時壽險業未來獲利怎麼算，將不再完全「各說各話」，市場也會有更一致的比較基礎。

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