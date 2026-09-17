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凱基銀亞資中心周年 成效佳

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
凱基銀行歡慶亞資中心成立周年，高雄市長陳其邁（左五）、高雄市經發局長廖泰翔（左四）、凱基金控副董事長沈榮津（右五）、凱基銀行總經理林素真（右四）、凱基人壽執行副總經理林紹華（左三）、凱基證券資深副總經理邱媛貞（右二）及凱基銀行個人金融總處長王開平（右三）等多位企業客戶及貴賓出席參加。凱基銀行／提供
凱基銀行歡慶亞資中心成立周年，高雄市長陳其邁（左五）、高雄市經發局長廖泰翔（左四）、凱基金控副董事長沈榮津（右五）、凱基銀行總經理林素真（右四）、凱基人壽執行副總經理林紹華（左三）、凱基證券資深副總經理邱媛貞（右二）及凱基銀行個人金融總處長王開平（右三）等多位企業客戶及貴賓出席參加。凱基銀行／提供

響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，並支持高雄市政府打造亞洲資產管理中心高雄專區，凱基銀行昨（16）日舉辦亞洲資產管理中心成立周年活動，與高雄在地企業領袖及高資產客戶，共同見證凱基深耕南台灣財富管理市場的重要成果。

活動邀請高雄市長陳其邁、高雄市經濟發展局長廖泰翔，以及凱基金控（2883）副董事長沈榮津、凱基銀行總經理林素真、凱基人壽執行副總經理林紹華、凱基證券資深副總經理邱媛貞共同參與。

陳其邁表示，正逢高雄產業轉型、金融服務升級及亞資中心政策推進「三個剛好」的關鍵時刻，產業與金融相互加乘。

沈榮津表示，凱基金控積極響應政府「留財引資」政策，旗下銀行、證券與人壽事業均已進駐高雄亞資中心專區，透過「One KGI」策略整合集團資源，串聯財管、保險規劃及資本市場服務，提供涵蓋個人財富、企業經營及家族傳承的一站式金融解決方案，打造完整的高資產金融服務生態圈。

林素真表示，隨著高資產客戶需求從個人理財延伸至企業經營、跨境布局及家族傳承規劃，財管服務已朝向整合式與顧問式發展。凱基銀以亞灣區為據點，打造串聯個人、企業與家族需求的重要平台，自去年成立以來，於專區的高資產客戶資產管理規模已近400億元，展現市場對凱基專業服務與集團整合能力的肯定。

透過整合集團資源與跨領域專業團隊，凱基銀提供涵蓋個人財富管理、企業金融及家族資產規劃的一站式服務，協助客戶從資產配置、資金調度到企業發展與傳承規劃，建立更完整的財富管理架構；同時結合國際投資資源與跨境金融服務，滿足高資產客戶多元且日益國際化的需求。

集團綜效方面，凱基人壽推出亞資中心專區試辦商品提前且超額達成目標；凱基證券則透過OSU平台、海外據點網絡及整合集團資源，積極拓展境外客戶市場，推動跨境資金配置與資產活化，展現集團整體服務優勢。

凱基銀 凱基 陳其邁

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