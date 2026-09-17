KPMG：財管成銀行新戰場

KPMG安侯建業昨（16）日發布「2026台灣銀行業報告」指出，去年本國銀行營業收入突破4兆元、稅前盈餘達5,836億元，年增10.7%；其中高資產客戶管理規模首度突破2兆元，成為最受矚目的成長引擎。

報告指出，95%受訪銀行業者看好財管業務持續成長；另外，在立法院三讀《虛擬資產服務法》後，虛擬資產可望成為下一波新戰場。

KPMG安侯建業金融服務產業主持人暨銀行業主持人陳世雄表示，2025年銀行業受惠AI需求帶動出口，加上財富管理、信用卡及永續金融等業務拓展，營收與獲利同步成長。未來財富管理與虛擬資產可望接續成為新的業務動能。

KPMG指出，去年台灣出口年增34.9%，推升經濟成長率超過8.5%，銀行業營運也同步受惠。從收入結構來看，利息收入仍是銀行基本盤，全年增2.1%至1.82兆元；手續費收入則增11.3%至3,699億元，連三年維持雙位數成長，主要受財富管理、信用卡及多元金融服務需求帶動。

銀行獲利能力也持續改善，本國銀行資產報酬率升至0.78%，淨值報酬率攀至10.83%，雙雙創下2015年以來最佳紀錄。

財富管理則是銀行業最明顯的成長亮點。去年銀行高資產客戶管理規模達2兆1,583億元，年增53.1%，首度突破2兆元；客戶數也大增74%至20,583人。隨著亞洲資產管理中心政策推進，及金融商品與跨業服務持續開放，財富管理已成為銀行爭取手續費收入的重要戰場。