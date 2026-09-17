金價走勢 看三個關鍵

國際金價重新站上每英兩4,300美元，美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，市場焦點也從本次利率決策，轉向12月及明年的利率路徑。三大首席經濟學家認為，後續金價走勢，要看Fed態度、通膨及油價三大關鍵，短線金價上檔面臨4,500至4,600美元關卡；若升息預期逐漸降溫，明年仍有機會挑戰5,000美元。

富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋表示，Fed決策後，更重要的是主席華許談話及點陣圖，若持續釋出鷹派訊號，讓市場認為12月仍可能再升息1碼，美元維持強勢，黃金就會受到壓抑。羅瑋指出，8月28日華許演講後，金價即從4,610美元跌至4,478美元，反映升息預期帶來的壓力。若後續通膨、就業數據仍支持Fed維持鷹派立場，金價可能再度下探，但4,300美元附近應有支撐，即使承壓也可望守在4,200美元之上。後續若市場逐漸形成12月不再升息的共識，金價才有機會重新挑戰4,500至4,600美元。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，黃金後續關鍵仍在Fed貨幣政策，市場對12月及明年升息預期若升高，將支撐美元、壓抑金價，短期金價大致維持在4,500美元以內。

林啟超指出，油價也是影響通膨及貨幣政策的重要變數。若第4季油價無法回落，將增加通膨降至2%的難度，甚至明年3月仍有升息可能。不過，黃金仍有各國央行買盤及貨幣購買力下滑等因素支撐，回落至4,000美元的可能性不高；若明年通膨持續降溫、油價回落，市場預期Fed不再升息，金價則有機會挑戰5,000美元。

合庫金首席經濟學家徐千婷表示，若Fed升息1碼，但被市場視為一次性或預防性升息，後續暫停觀望，對黃金未必是壞消息，金價甚至可能出現「利空出盡」走勢。