產險雙引擎 推升獲利

金控旗下產險公司今年獲利動能強勁，富邦產險前八月稅後淨利更已超越歷年全年表現，國泰產險、華南產險和兆豐保險也創歷年同期新高。四家金控旗下產險前八月合計稅後獲利約125.82億元。

觀察各公司公布的營運成果，除簽單保費持續成長，承保獲利與投資收益成為今年產險業獲利攀升兩大支柱。

產險今年營運同時受惠保費成長、承保績效改善及資金運用收益，形成獲利雙引擎。不過，進入下半年後，颱風、豪雨等天然災害可能帶動理賠支出增加，加上市場利率、股債市波動及投資收益變化，仍將是影響產險全年獲利表現的重要變數。

富邦產險8月稅後純益7.2億元，累計前八月達71.4億元，已超越歷年全年獲利，穩居產險「獲利王」。若加計FVOCI權益工具稅後處分損益，8月及前八月對保留盈餘影響數分別達10.1億元及93.5億元。

國泰產險8月稅後純益3.2億元，前八月累計31.9億元，續創歷年同期新高；若加計FVOCI股票處分損益17.1億元，前八月對保留盈餘影響數達49億元。

華南產險前八月稅後純益15.06億元，年增33.3%，EPS達7.52元，稅後純益及EPS均創歷年同期新高，主要受惠商業火險及工程險表現，加上資金運用收益挹注，帶動整體獲利成長。

兆豐產險8月稅後純益0.82億元，月減18.81%、年減16.29%；累計前八月稅後純益7.46億元，年增34.53%。