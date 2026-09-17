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六壽險外價金續創新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

外資8月資金匯入與台股買超實力堅強，新台幣兌美元升值6.26角，為壽險業帶來海外資產匯兌評價壓力，但主要壽險業者在外匯避險策略與準備金提存上仍展現韌性。截至8月底，六大壽險外價金累計餘額已近5,900億元，續創歷史同期新高，若加計三商美邦人壽則已超過6,200億元。

8月匯市因熱錢湧入推升新台幣匯率強勁反彈，市場關注新台幣升值是否對大量投資資金在海外的壽險業匯兌損益造成衝擊、進而侵蝕「外價金水庫」。然而，六大壽險業者8月不僅未出現動用外價金沖抵匯損，反而全數實現單月淨提存。

其中，國泰人壽單月增提41.9億元進外價金水庫為最多，富邦人壽單月亦提存近30億元次之，凱基人壽單月提存11億元，南山人壽、台灣人壽和南山人壽也都有提存外價金，且南山人壽另於半年報揭露自願增提19.3億元，六大壽險單月穩健挹注外價金水庫，帶動整體規模擴張。

截至8月底，國泰人壽外價金餘額達1,394.5億元、富邦人壽則有逾1,590億元、新光人壽逾1,100億元、南山人壽逾870億元、凱基人壽有519億元，台灣人壽也有逾370億元。

南山人壽 新台幣匯率 新台幣 壽險

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