壽險新契約保費前八月金額達1兆542億元 年增六成

今年國內外股市行情熱絡，資金湧入投資型保單，帶動壽險業新契約保費突破兆元大關。壽險公會昨（16）日公布，今年前八月壽險業新契約保費收入（含非保險合約）達1兆542億元，年增60.3%，超越去年全年的1兆74.4億元。

另外，續年度保費收入1兆1,410.5億元、年增7.9%，推升前八月總保費收入達2兆1,952.5億元，年增28%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，前八月壽險6,312.2億元占新契約保費的59.9%，年增38.5%；傷害險105.7億元，占1%；健康險315.3億元占3%，年增8.7%；年金險3,808.9億元占36.1%，年增135.1%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入4,000億元，年增12.9%；傳統型年金險新契約保費收入19.1億元，年減53.9%。

整體而言，成長動能主要來自三大因素。第一，壽險公司陸續調升新台幣及外幣利變型保單宣告利率，加上美元資產配置需求增加，帶動相關保險商品銷售成長；第二，因應保險業自2026年起接軌IFRS17及新一代清償能力制度，壽險公司持續調整商品結構，並推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品。

第三，因應高齡少子化趨勢，壽險公司持續優化商品設計，推出兼具保障、資產累積與傳承等多元功能之分紅保險及利變型保險新商品，提升傳統型保險商品銷售動能。因此今年前八月整體傳統型保險商品新契約保費收入4,440億元，年增11.4%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入2,312.2億元，年增128.3%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）3,789.9億元，年增140.1%。整體而言，成長動能主要受惠於上半年國內外股市表現穩健，民眾對投資型保險商品需求增加。