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壽險業前8月新契約保費破兆元 投資型保單年增135%

中央社／ 台北16日電

壽險公會最新統計顯示，壽險業2026年前8月新契約保費收入達新台幣1兆542億300萬元，年增6成。壽險公會分析，近期投資市場雖震盪，不過整體投資氛圍仍屬正向，加上壽險公司持續與銀行與投信通路合作，帶動投資型保單前8月新契約保費達6102億元，年成長135%。

壽險公會今天公布最新業績統計，如果同時考慮「非保險合約」的收入，今年前8月壽險業保費收入合計2兆1952億5000萬元，年成長28%。其中，初年度保費（新契約保費）收入約1兆542億300萬元，年成長6成；續年度保費收入合計約1兆1410億4700萬元，較去年同期成長近8%。

觀察單月業務狀況，壽險業8月新契約保費收入合計近1246億元，雖月減377億元，但仍呈年增68%。其中，傳統型保單新契約保費收入約499億元，年成長1成；投資型保單新契約保費收入近747億元，年增近160%。

傳統型保單今年前8月新契約保費收入約4440億元，年成長約11%。壽險公會分析，有3大成長動能，第一，會員公司陸續調升新台幣及外幣利變型保單宣告利率，加上美元資產配置需求增加，帶動保單銷售成長；第二，因應保險業今年起接軌IFRS17及新一代清償能力制度，會員公司持續調整商品結構，並推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品。

第三，因應高齡少子化趨勢，會員公司持續優化商品設計，推出兼具保障、資產累積與傳承等多元功能的分紅保險及利變型保險新商品，提升傳統型保單銷售動能。

至於投資型保單今年以來受惠資本市場熱絡，今年前8月新契約保費收入約6102億元，年成長135%。

壽險公會分析，受惠於上半年全球主要股市表現穩健，民眾對投資型保單需求增加；近期投資市場雖有震盪，不過整體投資氛圍仍屬正向，加上會員公司持續與銀行及投信通路合作，推升新契約保費收入。

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