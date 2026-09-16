財部促落實利害關係人揭露 勉國票金大股東檢討薪酬結構

公股金融事業例會今天登場，據轉述，財政部會中特別提醒應注意利害關係人揭露及利益衝突迴避議題，並提醒國票金大股東第一銀行、台企銀、合庫銀，積極推動經營階層薪酬結構合理性檢討。

財政部今天下午舉行公股金融事業例行業務會議，由財政部長莊翠雲親自主持。

與會人士轉述，今天會議涵蓋多項重點，首先，青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案已於8月正式上路，推出許多新措施協助民眾購屋，請公股行庫加強宣導。

再來，針對升級防詐機制，公股行庫陸續導入ATM臉部遮蔽示警功能，截至今年8月底，各公股銀導入相關機制ATM占比已達15.6%，預估今年底將達40%，目標值較上季提升10個百分點。

第3，財政部提醒公股金融事業應注意利害關係人揭露及利益衝突迴避議題，包括高階主管兼職揭露等。同時也提醒國票金大股東第一銀、台企銀、合庫銀積極推動國票金的經營階層薪酬結構合理性檢討。

第4，明年度中央政府總預算案編列普發現金新台幣1萬元，將視立法院審議進度規劃實際發放時程，財政部也請公股行庫開始留意相關規劃作業。

第5，財政部113年續推「雙翅膀、雙引擎」藍圖，期許公股金融事業發展多元均衡獲利版圖，由於計畫將於今年屆期，亦未規劃延期，財政部勉勵落後的公股金融事業多加強。

第6，面對公股金融機構整併議題，財政部重申持開放態度，鼓勵有機會整併的公股金融事業，自己就要把握機會。至於第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併，期許可於今年第4季送件申請，同時亦須妥善規劃員工權益保障、系統整合等。

第7，行政院現正積極推動「都市林」成為國家韌性基礎建設，也召開「國家都市林推動委員會」，財政部指出，近年公股銀行積極活化資產，可注意生態復育、綠色環境營造等。

最後，因應職業安全衛生法新制上路，涵蓋建立職場霸凌防治制度等，財政部也提醒各公股金融事業營造友善職場環境，包括留職停薪、兩性平權等面向。