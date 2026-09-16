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國泰世華銀行人才培育獲國際肯定 勇奪人力資本管理卓越獎3金1銅

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行人才發展成果獲國際肯定，於2026 Brandon Hall Group人力資本管理卓越獎（HCM Excellence Awards）勇奪3金1銅。由吳曉郁協理（前排左二）帶領培訓團隊推動教練領導力主管培訓、理財顧問人才發展等計畫，展現人才培育及員工發展的卓越成效。圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行人才發展成果獲國際肯定，於2026 Brandon Hall Group人力資本管理卓越獎（HCM Excellence Awards）勇奪3金1銅。由吳曉郁協理（前排左二）帶領培訓團隊推動教練領導力主管培訓、理財顧問人才發展等計畫，展現人才培育及員工發展的卓越成效。圖／國泰世華銀提供

國泰世華銀行長期投入人才培育與員工發展，相關成果再獲國際肯定，今年於素有「人力資本管理界奧斯卡獎」美譽的「2026 Brandon Hall Group 人力資本管理卓越獎（HCM Excellence Awards）」一舉榮獲3金、1銅。其中，「教練領導力主管培訓計畫」及「理財顧問人才發展計畫」分別獲人才發展領域「最佳資深主管發展計畫」及「最佳職能與技能發展」金獎；在員工體驗及雇主品牌面向，亦獲「最佳福利、健康與福祉計畫」金獎及「最佳員工價值主張」銅獎肯定，肯定國泰世華在人力資源、人才發展與學習等領域的創新實踐與具體成果。

在主管人才發展方面，面對跨世代共事成為職場常態，國泰世華認為，主管除了具備專業與管理能力，更需要持續精進溝通、傾聽及建立團隊信任的能力。此次獲得金獎的「教練領導力主管培訓計畫」，以兩年為完整培育週期，第一年著重協助資深主管提升自我覺察，重新檢視自身領導與溝通模式；第二年則進一步導入小組教練實作，透過真實管理情境及同儕交流，將學習落實於日常領導工作。

為讓主管能深入討論實際管理挑戰，計畫亦將「心理安全感」納入培訓設計，從審慎規劃小組成員組成，到建立保密機制，營造彼此信任、能夠坦誠交流的學習環境。透過同儕共學及教練式引導，協助主管從不同觀點重新理解團隊需求，持續調整溝通與領導方式，強化跨世代團隊間的合作與互信，讓領導力發展不只停留於課堂，更能延伸至實際管理現場。

除了強化主管的領導力，面對高資產客戶日益多元的財富管理需求，國泰世華亦持續深化第一線理財人才的專業能力。此次同獲金獎的「理財顧問人才發展計畫」，依據不同職涯階段與能力需求，建立系統化培訓架構，強化理財顧問的顧問式服務能力，以因應高資產客戶在資產配置、財富傳承等面向日益複雜的需求。

在培訓設計上，國泰世華將實際案例轉化為情境訓練教材，並結合台灣法定繼承制度等在地實務議題，提升財富傳承規劃的專業能力；同時採取分階段培育策略，依據第一線實際需求與能力缺口持續調整訓練內容，並培養具豐富實務經驗的內部人才擔任講師，將個人專業經驗進一步傳承，逐步轉化為組織可持續累積的人才資產。除專業能力培育外，國泰世華亦以集團「Better together 共好精神」出發，從職涯發展、生活平衡、資源支持與共融文化等面向完善員工體驗，並透過涵蓋身心健康、財務安心與社會連結的整體福祉方案，分別獲「最佳員工價值主張」銅獎及「最佳福利、健康與福祉計畫」金獎肯定。

國泰世華 國泰 人力

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