快訊

高雄校園爆持刀衝突…學生腹部遭20公分餐刀刺傷 教育局說話了

警政署督察室警官涉毒！旅館開房間忘記帶走吸食器 今移送北檢遭開鍘

亞運男籃／第一節僅拿9分 中華隊8強賽半場落後日本12分

聽新聞
0:00 / 0:00

中信金發布《自然資本治理暨零毀林政策》 打造自然資本治理平台

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金控發表金融業首部自然風險評估方法學。中信金／提供
中信金控發表金融業首部自然風險評估方法學。中信金／提供

身為永續金融先行者聯盟成員之一，中信金（2891）16日舉辦「金融引領 共創自然和諧未來─自然相關風險評估方法學」研討會，發表台灣金融業首部在地化方法學，量身打造台灣版金融自然風險指南，由中國信託金控風險管理長黃志中及風險管理部部長游欣慧副總經理代表出席。此外，中信金控亦於8月領先制定台灣金融業首部《自然資本治理暨零毀林政策》，將自然資本全面納入永續發展策略、風險管理及投融資決策，奠定金融業永續治理里程碑。

本次研討會邀請國內外產官代表逾百人共襄盛舉，金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君、生物多樣性核算金融聯盟（Partnership for Biodiversity Accounting Financials, PBAF）計畫總監Wijnand Broer、中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立、安侯建業聯合會計師事務所董事林泉興及副總經理謝孟哲、沃旭能源台灣董事長汪欣潔等跨界暢談自然風險方法學發展趨勢。金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君表示，近年國際間對永續議題的關注，已逐步從氣候變遷延伸至自然與生物多樣性，如何辨識及評估自然相關風險，已成為金融業重要課題。她更感謝中信金控身為「金融業淨零推動工作平台－資料與風控工作群」召集人，引領推動自然相關風險評估研究及實務交流，協助金融機構提升自然相關風險的辨識及評估能力。中信金控風險管理長黃志中指出，透過在地化方法學，可讓數據成為決策共同語言，協助金融業將自然風險納入風險管理與投融資決策，方能提升整體金融韌性。

中信金控積極強化永續治理、洞察自然資本風險與機會，於此次研討會上公布台灣金融業首部自然風險評估方法學，接軌「自然相關財務揭露」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）及PBAF國際標準，建構金融業一致性的自然風險管理工具。中信金控風險管理部部長游欣慧副總經理則以「金融業的自然策略與實務行動」為題，分享中信金控的自然風險評估流程和相關專案的推動，游欣慧副總經理強調，在地化評估方法學的價值是將自然風險轉化為可辨識、可衡量、可管理的決策資訊，創造自然與金融共榮的長期價值。PBAF 計畫總監Wijnand Broer亦公開肯定台灣建構在地化評估方法學，不僅展現與國際框架接軌的決心，更象徵台灣金融業自然資本治理從意識提升邁向實際行動。

中信金控以自然為本、金融為力，不僅帶頭建構在地化評估方法學，亦制定《自然資本治理暨零毀林政策》，逐步推動零毀林採購、生態保育及創新自然金融服務，同時與跨產業永續夥伴推出亞洲首例「校樹治理永續信託」，透過金融工具建立可複製、可量化的校園樹木安全管理機制，打造自然資本的金融治理平台。中信金控將持續發揮自身影響力，共創自然共生的永續未來。

中信金 平台 金控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台企銀供應商大會 領航永續

國泰金技術年會吸近7千人次朝聖 宣告Agent First階段來臨

凱基證券、凱基期貨發布永續報告書 秉持信任金融創造永續

租賃金融結合風險管理　打造中小企業韌性新模式

相關新聞

中國信託萬豪旅享家聯名卡上市 全台首張國際飯店集團聯名卡

全台首張國際飯店集團聯名卡登場。中國信託商業銀行今（16）日宣布攜手萬豪國際集團旗下旅行計畫「萬豪旅享家」（Marriott Bonvoy），推出「中國信託萬豪旅享家聯名卡」，結合萬豪旅享家會員計畫與中信銀行支付金融服務，主打「尊貴會籍直升」、「快速累積萬豪旅享家點數」及「全球旅宿體驗」三大權益。

凱基銀行亞資中心成立周年 客戶資產管理規模近400億元

為響應政府並支持高雄市政府打造亞洲資產管理中心高雄專區，凱基銀行今日舉辦亞洲資產管理中心成立周年活動。凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金控積極響應政府「留財引資」政策，旗下銀行、證券與人壽事業均已進駐高雄亞資中心專區，透過「One KGI」策略整合集團資源，串聯財富管理、保險規劃及資本市場服務，提供涵蓋個人財富、企業經營及家族傳承的一站式金融解決方案，打造完整的高資產金融服務生態圈。

瑞銀陳玟瑾：Fed 年底前升息2次 台灣央行不跟進

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）於9月15日至16日召開利率會議，政策聲明預定美東時間16日下午2時公布，相當於台灣時間17日凌晨2時，隨後舉行記者會。瑞銀台灣策略與產業分析師陳玟瑾（Ally Chen）今天表示，預估今年底前Fed將有2次的升息，每次升息1碼；至於台灣央行，預估今年不會有跟進升息動作。

4年首見！國銀活存增幅超越定存 Bankee 揭露存款族3大資金需求

國人存款結構正出現新的變化。根據金管會銀行局金融統計資料，2026年上半年活期性存款新增率為5.52%，高於定期性存款的2.18%，為近四年來首度出現活期存款增幅超越定期存款，顯示存款結構出現反轉，民眾需求從單純「哪裡利率高」，逐步轉向「收益與流動性如何兼顧」。

富邦金前八月大賺1,202億！13金控純益5,789億 超越去年全年

富邦金控昨（15）日公告，8月稅後純益246.8億元，累計前八月稅後純益1,202.6億元、年增63.6%，EPS達8.3元，三指標均居13家金控之冠。

美股融資追繳 產官熱議！元大金籲設分級制度 跌破維持率提前砍倉

金管會昨（15）日邀請14家金控召開第五次「金融發展與亞資中心策進會」，元大金建議美股融資跌破維持率、可提前砍倉，永豐金則提議銀行共建虛擬資產保管平台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。