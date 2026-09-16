中信金發布《自然資本治理暨零毀林政策》 打造自然資本治理平台

身為永續金融先行者聯盟成員之一，中信金（2891）16日舉辦「金融引領 共創自然和諧未來─自然相關風險評估方法學」研討會，發表台灣金融業首部在地化方法學，量身打造台灣版金融自然風險指南，由中國信託金控風險管理長黃志中及風險管理部部長游欣慧副總經理代表出席。此外，中信金控亦於8月領先制定台灣金融業首部《自然資本治理暨零毀林政策》，將自然資本全面納入永續發展策略、風險管理及投融資決策，奠定金融業永續治理里程碑。

本次研討會邀請國內外產官代表逾百人共襄盛舉，金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君、生物多樣性核算金融聯盟（Partnership for Biodiversity Accounting Financials, PBAF）計畫總監Wijnand Broer、中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立、安侯建業聯合會計師事務所董事林泉興及副總經理謝孟哲、沃旭能源台灣董事長汪欣潔等跨界暢談自然風險方法學發展趨勢。金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君表示，近年國際間對永續議題的關注，已逐步從氣候變遷延伸至自然與生物多樣性，如何辨識及評估自然相關風險，已成為金融業重要課題。她更感謝中信金控身為「金融業淨零推動工作平台－資料與風控工作群」召集人，引領推動自然相關風險評估研究及實務交流，協助金融機構提升自然相關風險的辨識及評估能力。中信金控風險管理長黃志中指出，透過在地化方法學，可讓數據成為決策共同語言，協助金融業將自然風險納入風險管理與投融資決策，方能提升整體金融韌性。

中信金控積極強化永續治理、洞察自然資本風險與機會，於此次研討會上公布台灣金融業首部自然風險評估方法學，接軌「自然相關財務揭露」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）及PBAF國際標準，建構金融業一致性的自然風險管理工具。中信金控風險管理部部長游欣慧副總經理則以「金融業的自然策略與實務行動」為題，分享中信金控的自然風險評估流程和相關專案的推動，游欣慧副總經理強調，在地化評估方法學的價值是將自然風險轉化為可辨識、可衡量、可管理的決策資訊，創造自然與金融共榮的長期價值。PBAF 計畫總監Wijnand Broer亦公開肯定台灣建構在地化評估方法學，不僅展現與國際框架接軌的決心，更象徵台灣金融業自然資本治理從意識提升邁向實際行動。

中信金控以自然為本、金融為力，不僅帶頭建構在地化評估方法學，亦制定《自然資本治理暨零毀林政策》，逐步推動零毀林採購、生態保育及創新自然金融服務，同時與跨產業永續夥伴推出亞洲首例「校樹治理永續信託」，透過金融工具建立可複製、可量化的校園樹木安全管理機制，打造自然資本的金融治理平台。中信金控將持續發揮自身影響力，共創自然共生的永續未來。