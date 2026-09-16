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新台幣連5貶...瑞銀：年底前再現32字頭 明年重返31
外資持續賣超台股並匯出，加上市場等待美國聯準會（Fed）最新利率決策，美元指數向100關卡靠攏，新台幣匯價16日終場以31.888元收盤，貶值4分，連續5個交易日走貶，累計貶值3.83角、貶幅1.2%，成交量19.51億美元。
瑞銀台灣策略與產業分析師陳玟瑾（Ally Chen）表示，瑞銀預估今年底前Fed將有2次升息，每次1碼；相較之下，台灣央行今年預期不會跟進升息。在美國升息、台灣利率維持不變的情況下，台美利差將進一步擴大，理論上可能對新台幣形成貶值壓力。
不過，陳玟瑾指出，歷史數據顯示，台美利差與匯率之間的直接關聯性並不高，過去也曾出現美國升息、台灣未同步升息，但新台幣並未因此出現劇烈波動的情況。因此，觀察新台幣後續走勢，不能只看台美利差變化。
她分析，影響新台幣匯價的因素相當多，除利差外，外資及其他資金進出對匯率的影響可能更為直接。展望明年，若台灣企業獲利預期持續成長，資金可能進一步流入台股及台灣市場，進而對新台幣形成支撐。
匯率預測方面，陳玟瑾表示，瑞銀目前預估今年底新台幣兌美元匯率約在32元附近，但明年有機會回升至31元。至於瑞銀最新、較正式的匯率預測，預計將於今年11月發布，屆時將進一步反映Fed貨幣政策、資金流向及台灣企業獲利等因素。
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