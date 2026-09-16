中國信託萬豪旅享家聯名卡上市 全台首張國際飯店集團聯名卡

全台首張國際飯店集團聯名卡登場。中國信託商業銀行今（16）日宣布攜手萬豪國際集團旗下旅行計畫「萬豪旅享家」（Marriott Bonvoy），推出「中國信託萬豪旅享家聯名卡」，結合萬豪旅享家會員計畫與中信銀行支付金融服務，主打「尊貴會籍直升」、「快速累積萬豪旅享家點數」及「全球旅宿體驗」三大權益。

為歡慶新卡上市，中信銀行同步推出亞洲限量鏡面金屬卡面，明（17）日上午11時開放登錄，限量1,888名；申辦指定卡別最優可享萬豪旅享家尊貴白金會籍一年，以及70000點萬豪旅享家點數迎賓獎勵。

「中國信託萬豪旅享家聯名卡」上市記者會今日舉行，由中信銀行總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠，以及萬豪國際集團全球信用卡及保險業務副總裁Jamie Russo、香港、澳門及臺灣區域副總裁Richard Boyer共同主持。

楊銘祥表示，此次推出聯名卡不僅是中信信用卡業務的重要里程碑，也象徵金融服務與國際旅宿體驗進一步結合，希望為臺灣消費者提供更多元的旅遊與生活體驗。

萬豪旅享家目前涵蓋超過30個酒店品牌及全球逾10000個目的地產品組合。此次聯名卡也強化點數累積機制，一般消費最優每新臺幣18元累積1點，海外實體消費最高每8元1點，於萬豪旅享家旗下飯店消費最高每6元即可累積1點。

指定卡別最優還可直升「尊貴白金卡」（Platinum Elite）會籍一年，可享迎賓禮、雙人早餐、行政酒廊使用、套房升等及延遲退房等會員權益。

除飯店權益外，中信銀行也整合機場、交通、保險及旅遊服務，包括全球近2000間Priority Pass機場貴賓室最高免費使用6次、指定區域機場接送最高6次，並提供機場停車、道路救援、旅遊平安險與旅遊不便險等服務。

卡友另可享萬豪旅享家亞太區指定飯店餐飲8折起、臺灣指定飯店餐廳85折起，日本、韓國指定餐飲消費10%現金回饋，以及Klook指定旅遊商品75折起優惠。

即日起至10月15日止，持指定卡別消費滿額，還有機會抽中2026 MAMA AWARDS專屬主題雙人遊，或購買指定大阪機加酒自由行取得2026 MAMA AWARDS邀請函等活動。本次聯名卡也是中信銀行成立60周年之際，持續擴大支付業務跨領域合作的重要布局。