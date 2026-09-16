外資匯出 新台幣震盪翻貶收31.888元

美國聯準會利率決策將掀牌，市場操作趨於保守，外資持續匯出，新台幣兌美元今天開盤後一度摜破31.9元，隨後在出口商拋匯下震盪翻升，但午後貶勢再起，收盤收31.888元，貶4分，台北及元太外匯市場總成交金額縮減至19.51億美元。

中東局勢升溫，油價仍在高檔，加深通貨膨脹疑慮，美國10年期公債殖利率飆破5%，帶動美股走弱，投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週將調高利率。

在台積電填息帶動下，台股今天盤中一度漲至46077.82點、上漲超過560點，終場加權指數收在45848.9點，上漲337.41點，漲幅0.74%，成交值略微放大至新台幣6437.65億元。

三大法人合計賣超213.8億元，其中自營商賣超129.74億元，外資及陸資賣超179.8億元，投信則買超95.74億元。

新台幣兌美元今天以31.87元開盤後，旋即走貶，最低下探31.932元，直逼32元關卡，隨後匯價持續震盪，在出口商拋匯帶動下，一度逆勢升抵31.79元，盤中高低差達1.42角；午後隨外資持續匯出，匯價再度翻貶，終場收31.888元，貶4分。

外匯交易員指出，外資今天持續匯出，盤中升勢主要來自出口商大舉進場拋匯；接下來美國聯準會是否升息，以及日本央行利率決策，將是台灣股匯市重要觀察指標。

根據央行資料，美元指數今天小幅貶值0.03%，不過主要貨幣兌美元走勢分歧，其中人民幣升值0.10%、歐元升值0.06%；韓元則貶值0.51%，新台幣貶值0.13%，日圓貶值0.06%。