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富邦證券擴大金融友善服務 54家據點加入失智友善組織

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券為響應9月國際失智症月，於9月14日舉辦「認知失智症VR沉浸式講座」，獨立董事陳憲煒(中)、執行副總蘇鐘淦(右)及資深副總鄭樵卿(左)等高階主管共同參與。富邦證券／提供
富邦證券為響應9月國際失智症月，於9月14日舉辦「認知失智症VR沉浸式講座」，獨立董事陳憲煒(中)、執行副總蘇鐘淦(右)及資深副總鄭樵卿(左)等高階主管共同參與。富邦證券／提供

富邦證券為響應9月國際失智症月，14日舉辦「認知失智症VR沉浸式講座」，邀請獨立董事陳憲煒及高階管理階層共同參與。活動透過虛擬實境（VR）技術模擬失智者在日常生活及接受金融服務時可能面臨的挑戰，讓參與者從「看見不便」進一步「理解需求」，深化對失智議題的認識，並將同理心融入金融服務思維。

富邦證券表示，公司持續推動金融友善服務，今年完成全台54家分公司全數加入「失智友善組織」，將失智友善服務落實於所有營業據點。公司同時推動第一線服務同仁完成失智友善教育訓練課程，成為「失智友善天使」，讓客戶在辦理金融業務時感受到更多理解、尊重與安心。

富邦證券進一步指出，面對高齡化趨勢，金融機構除提供專業服務外，更應從客戶實際需求出發，優化服務流程與臨櫃體驗。為打造更完善的金融友善環境，富邦證券各分公司均設置名片型放大鏡、老花眼鏡、點字簽名板及手語翻譯等輔助措施，協助高齡、視覺障礙及聽語障礙客戶更便利地完成金融業務，讓服務更貼近不同族群的日常需求。

除了實體據點服務外，富邦證券亦於官網建置「樂齡友善專區」及「享受退休專區」，透過數位平台提供高齡客戶及其家屬所需的金融資訊、服務指引及相關資源，協助其快速了解適合的金融服務內容，提升資訊取得便利性。

富邦證券未來將持續落實公平待客精神，透過教育訓練、友善環境建置及跨領域合作等多元方式，提升同仁對高齡、失智及弱勢族群需求的理解與服務能力。富邦證券也將把同理心融入服務流程，打造更具包容性與永續性的金融友善環境。

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