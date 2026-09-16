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滙豐銀行2027年「年輕銀行家培育計畫」開跑

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
滙豐(台灣)商業銀行宣布啟動 2027年的「年輕銀行家培育計畫」，本次預計招募正職及暑期實習生約12至15人，不限科系皆可透過線上申請。圖／匯豐銀行提供
滙豐(台灣)商業銀行宣布啟動 2027年的「年輕銀行家培育計畫」，本次預計招募正職及暑期實習生約12至15人，不限科系皆可透過線上申請。圖／匯豐銀行提供

隨著亞洲財富管理樞紐崛起，以及人工智慧(AI) 重塑金融生態，培育新興金融人才也成為各業者的發展重點。滙豐(台灣)商業銀行宣布啟動 2027年的「年輕銀行家培育計畫」，本次預計招募正職及暑期實習生約 12 至 15 名優秀人才，即日起至 2026 年 10 月 31 日止，不限科系皆可透過線上申請。

滙豐(台灣)商業銀行人資長王松筠表示，滙豐集團成立超過 160 年，秉持深厚業務基石以及綿密的跨國資源網絡，向來都是海內外頂尖金融人才開創職涯的首選。「年輕銀行家培育計畫」是滙豐培育領導人才的重要搖籃，不論是豐富的培訓資源或優渥的薪酬獎勵，提供年輕優秀人才最佳的發展機會。

滙豐銀行 2027 年「年輕銀行家培育計畫」開放「國際財富管理暨卓越理財事業處」以及「環球銀行業務處」招募。培育計畫期間為 18 到 24 個月，提供跨單位的多元輪調實戰機會，在「國際財富管理暨卓越理財事業處」將體驗包含客戶通路、數位產品、風險管理、策略專案等部門，成為全方位的財管金融人才。

對於商業與交易模式、研究產業、財報分析、與企業徵授信感興趣的人，則可以選擇「環球銀行業務處」。無論是想深耕財富管理，或想參與大型企業跨境資本運作，都可以在滙豐找到專屬的舞台，實現職涯抱負。

這次同步啟動 2027 年的「暑期實習生培育計畫」，開放招募「國際財富管理暨卓越理財事業處」實習生，只要是預計於 2028 年畢業之大學或研究所在校生都可提出申請，藉由八周的實習，實際參與銀行營運業務，表現優異者更有機會取得進入 2028 年「年輕銀行家培育計畫」門票。

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