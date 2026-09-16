推動亞洲資產管理中心政策有成 台灣全球金融中心排名兩年躍升31名

台灣證券交易所16日指出，英國智庫Z/Yen Group日前發布最新全球金融中心指數，台灣的城市排名由2024年9月的第73名大幅躍升至第42名，反映近年努力推動金融市場開放、制度創新及國際鏈結，逐步受國際金融社群關注。

全球金融中心指數（Global Financial Centres Index, GFCI）為重要金融中心競爭力評比之一，由英國Z/Yen Group編製，綜合國際金融專業人士評價及多項量化指標，從商業環境、人力資本、基礎設施、金融發展及城市聲譽等面向，衡量全球主要金融中心的整體競爭力。

證交所強調，隨亞洲資產管理中心政策推動屆滿兩年，台灣金融市場的國際競爭力與能見度明顯提升台灣的城市近兩年間名次明顯躍升31名，顯示台灣金融市場的國際辨識度正快速提升。

證交所表示，自亞洲資產管理中心政策推動以來，金管會持續透過法規鬆綁、業務開放、創新試辦及跨境合作，擴大金融機構發展資產與財富管理業務的空間。

市場業者亦加快投入商品、服務及人才布局，逐步形成更完整的資產管理生態系。台灣原有深厚的產業實力與活躍的資本市場，如今正進一步轉化為發展資產管理與財富管理的動能。

證交所說，台灣積極走向國際，讓全球金融市場更了解台灣。自2026年以來，證交所持續透過國際論壇、專題研究及海外推廣，向國際投資人及金融機構介紹台灣資本市場、產業優勢及亞洲資產管理中心政策。

證交所董事長林修銘9月並率隊赴倫敦參與「台灣金融國際推廣論壇」，向國際金融社群說明台灣資本市場的韌性、產業優勢與創新動能，並積極尋求與國際資產管理機構深化合作。