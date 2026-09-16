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投資型夯！壽險業前八月新契約保費突破兆元大關 年增6成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

今年國內外股市行情熱絡，資金積極湧入投資型保單，帶動壽險業契約保費一路衝高。壽險公會16日公布，2026年前八月壽險業新契約保費收入（含非保險合約）達10,542億元，年增60.3%，超越去年全年新契約保費收入10,074.4億元；續年度保費收入11,410.5億元、年增7.9%，推升前八月總保費收入達21,952.5億元，年增28%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險6,312.2億元占新契約保費的59.9%，年增38.5%；傷害險105.7億元，占1%；健康險315.3億元占3%，年增8.7%；年金險3,808.9億元占36.1%，年增135.1%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入4,000億元，年增12.9%；傳統型年金險新契約保費收入19.1億元，年減53.9%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，壽險公司陸續調升新台幣及外幣利變型保單之宣告利率，加上美元資產配置需求增加，帶動相關保險商品銷售成長；第二，因應保險業自2026年起接軌 IFRS17 及新一代清償能力制度，壽險公司持續調整商品結構，並推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品。

第三，因應高齡少子化趨勢，壽險公司持續優化商品設計，推出兼具保障、資產累積與傳承等多元功能之分紅保險及利變型保險新商品，提升傳統型保險商品銷售動能。因此2026年前八月整體傳統型保險商品新契約保費收入4,440億元，年增11.4%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入2,312.2億元，年增128.3%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）3,789.9億元，年增140.1%。整體而言，成長動能主要來自，受惠於上半年國內外股市表現穩健，民眾對投資型保險商品需求增加；近期投資市場雖有震盪，惟整體投資氛圍仍屬正向，加上壽險公司持續與銀行及投信通路合作，推升初年度保費收入。因此2026年前八月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）6,102億元，年增135.5%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）10,542億元中，壽險公司本身行銷體系4,914.2億元占46.6%；銀行經代保代通路3,883億元占36.8%；傳統保險經紀人、保險代理人1,744.8億元占16.6%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.40：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

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