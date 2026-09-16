人走了、財產還能照你的意思安排？ 資誠解析百年信託

台灣家族企業陸續進入接班與財富傳承階段，為避免因受益人更替而重複課徵遺贈稅，金管會擬推動最長100年的「連續受益人信託」。資誠提醒，家族傳承不能只考慮怎麼分財產，還要提前安排股權、經營權、資產管理及稅務，才能保全家庭財產。

資誠（PwC Taiwan）16日舉辦「從百年信託到家族傳承」，家族辦公室主持會計師洪連盛以梅艷芳信託案例為例指出，信託的核心價值，是透過制度設計，讓委託人的意願在身後仍能持續落實。

洪連盛表示，高資產人士若一次將財富移轉給下一代，可能面臨下一代資產管理能力不足、婚姻關係變化、債務或訴訟等風險，因此應在生前先想清楚，資產交出去之後要如何管理、使用及分配。

資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允表示，家族傳承不只是分財產，更重要的是先把「人、權、錢」的規則安排清楚。除了節稅，也應先確認家族的傳承價值與方向，再進一步討論後代分工、保障，以及所有權、受益權如何安排，降低日後家族成員發生爭議的可能。

資誠家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢指出，隨著家族財富規模擴大、資產種類愈來愈多，單靠遺囑或平均分配股權，未必能同時兼顧家族成員利益及企業經營權穩定，應從所有權、經營權及家族治理三個面向整體規劃。

若擔心下一代揮霍、婚姻變故、債務或訴訟等風險，也可透過信託契約事先設定受益條件及給付方式。李南漢表示，境內、境外信託各有不同功能，台灣信託較貼近本地法規及稅務環境，日常管理相對便利；境外信託則在資產保護、金融資產配置及架構彈性上具有不同優勢，家族仍應依自身傳承目的評估如何搭配。

不過，資產放進信託並不代表傳承規劃就此完成。資誠家族企業暨財富傳承服務協理翁偉銜提醒，信託成立不是句點，而是另一個更長的起點，信託持續運作後，仍涉及收益歸屬，以及境內外股權、不動產、金融資產等不同資產的課稅問題，因此規劃時應同步檢視所得稅、遺產稅、贈與稅、不動產相關稅負及跨境資產可能產生的影響。

資誠家族企業暨財富傳承服務協理王昱婷表示，百年信託並非單純讓信託存續100年，而是將傳承規劃拉長到多個世代。以美國為例，部分州放寬信託存續期間限制後，發展出可長期持有家族資產及穩定股權的「朝代信託」（Dynasty Trust），並可分階段照顧不同世代受益人，稅務上也常搭配贈與稅、遺產稅及隔代移轉稅進行規劃。

王昱婷指出，台灣過去對信託的運用較集中在財產管理、公益或特定照護，若進一步用於家族傳承，還必須一併考量民法繼承、特留分、家族治理及整體架構的可執行性。百年信託提供高資產家族跳脫單一世代繼承的可能，但未來信託契約到期、契約變更等情況如何課稅，目前仍待財政部進一步研議，後續「連續受益人信託」課稅原則函釋值得關注。