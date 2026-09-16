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全球金融中心排行台灣第42名 兩年躍升31個名次

中央社／ 台北16日電

台灣證券交易所今天發布新聞稿，引述英國智庫Z/Yen Group 16日公布的全球金融中心指數（GFCI），台灣的排名由2024年9月的第73名，大幅躍升至第42名，兩年間前進31個名次。

證交所介紹，GFCI為全球重要金融中心競爭力評比之一，由英國Z/Yen Group編製，綜合國際金融專業人士評價及多項量化指標，從商業環境、人力資本、基礎設施、金融發展及城市聲譽等面向，衡量全球主要金融中心整體競爭力。

證交所指出，亞洲資產管理中心政策推動屆滿兩年，而台灣的GFCI城市排名也在近兩年間顯著躍升31個名次，反映出台灣近年推動金融市場開放、制度創新及國際鏈結的努力，正逐步受到國際金融社群關注。

證交所表示，亞洲資產管理中心政策推動以來，金管會持續透過法規鬆綁、業務開放、創新試辦及跨境合作，擴大金融機構發展資產與財富管理業務的空間；市場業者也加快投入商品、服務及人才布局，逐步形成更完整的資產管理生態系。台灣原有深厚的產業實力與活躍的資本市場，如今正轉化為發展資產管理與財富管理的動能。

證交所指出，將持續發揮資本市場平台與國際鏈結優勢，讓全球不只看見台灣的科技實力，也看見台灣金融市場的投資價值與資產管理潛力，逐步打造具台灣特色與國際競爭力的亞洲資產管理中心。

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