凱基銀行亞資中心成立周年 客戶資產管理規模近400億元

為響應政府並支持高雄市政府打造亞洲資產管理中心高雄專區，凱基銀行今日舉辦亞洲資產管理中心成立周年活動。凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金控積極響應政府「留財引資」政策，旗下銀行、證券與人壽事業均已進駐高雄亞資中心專區，透過「One KGI」策略整合集團資源，串聯財富管理、保險規劃及資本市場服務，提供涵蓋個人財富、企業經營及家族傳承的一站式金融解決方案，打造完整的高資產金融服務生態圈。

今日活動並邀請高雄市長陳其邁、高雄市經濟發展局長廖泰翔與高雄在地企業領袖及高資產客戶，共同出席見證凱基深耕南台灣財富管理市場的成果。

以及凱基金控副董事長沈榮津、凱基銀行總經理林素真、凱基人壽執行副總經理林紹華、凱基證券資深副總經理邱媛貞，

陳其邁表示，亞洲資產管理中心高雄專區成立滿一年已有初步成果，目前金管會已核定59家金融機構辦理試辦業務，管理資產規模達7,281億元，家族辦公室累計服務189家。正逢高雄產業轉型、金融服務升級以及亞洲資產管理中心政策推進「三個剛好」的關鍵時刻，產業與金融相互加乘，有機會帶動新一波產業投資與經濟成長動能。

凱基銀總經理林素真表示，凱基銀行以亞洲新灣區為據點，打造串聯個人、企業與家族需求的重要平台，自去年成立以來，於亞資中心服務的高資產客戶資產管理規模已近新台幣400億元。透過整合集團資源與跨領域專業團隊，凱基銀行提供涵蓋個人財富管理、企業金融及家族資產規劃的一站式服務，協助客戶從資產配置、資金調度到企業發展與傳承規劃，建立更完整的財富管理架構；同時結合國際投資資源與跨境金融服務，滿足高資產客戶多元且日益國際化的需求。

在集團綜效方面，凱基人壽推出亞洲資產管理中心專區試辦商品提前且超額達成目標；凱基證券則透過OSU平台、海外據點網絡及整合集團資源，積極拓展境外客戶市場，推動跨境資金配置與資產活化，展現集團整體服務優勢。

凱基銀行將以亞洲資產管理中心為重要據點，持續擴大高資產服務量能與專業人才布局，延攬具海外資產管理、家族辦公室、跨境金融及國際金融經驗的專業人才，深化國際化私人銀行服務。