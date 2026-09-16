快訊

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

社工陳尚潔判刑2年！二審首開庭場面混亂 剴剴戰士齊吼重判

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華銀攜手萬事達卡推東京馬拉松2027抽選活動 40名卡友可上賽道

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行攜手東京馬拉松2027 官方支付合作夥伴萬事達卡，推出「萬事達卡東京馬拉松2027抽選活動」，提供全馬參賽資格，邀請熱愛跑步的卡友踏上東京賽道。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行攜手東京馬拉松2027 官方支付合作夥伴萬事達卡，推出「萬事達卡東京馬拉松2027抽選活動」，提供全馬參賽資格，邀請熱愛跑步的卡友踏上東京賽道。國泰世華銀行／提供

「東京馬拉松2027」將於2027年3月7日舉行、迎接第20回紀念大會，國泰世華銀行攜手東京馬拉松2027官方支付合作夥伴萬事達卡，推出「萬事達卡東京馬拉松2027抽選活動 」，即日起至2026年10月11日止，國泰世華銀行指定萬事達卡卡友於活動期間內完成報名及指定之活動條件，即可抽東京馬拉松2027全馬參賽資格，另針對CUBE萬事達卡卡友加碼推出指定航空萬元消費折抵金抽獎，邀請熱愛跑步的卡友踏上東京賽道，挑戰自我、寫下屬於自己的跑者篇章。

東京馬拉松自2007年舉辦以來，已成為全球具代表性的馬拉松賽事之一，迎接第20回紀念大會，東京馬拉松2027全馬參賽人數將擴增至歷年最多的40,000人，並延續「The Day We Unite」精神，透過跑步串聯來自不同國家與背景的跑者。

國泰世華表示，隨著跑步風氣盛行，海外馬拉松不僅是一場運動挑戰，更是一段結合旅行、自我實現與人生體驗的旅程，此次攜手萬事達卡，希望透過難得的參賽機會，鼓勵台灣跑者勇敢設定目標、突破自我。未來，國泰世華也將持續秉持為可能竭盡所能的品牌精神，以多元生活與金融服務陪伴卡友探索世界、實現每一段值得期待的人生旅程。

國泰世華攜手萬事達卡推出的「萬事達卡東京馬拉松2027抽選活動」兩大亮點，第一、消費滿額最高享14席抽選機會，力挺40名卡友站上東京賽道。有意參加的卡友須於2026年9月7日至9月30日完成報名，並檢附2023年至2026年間AIMS認證賽事的全馬或半馬完賽成績證明；另於2026年9月7日至10月11日活動期間，持國泰世華萬事達卡累積消費滿新台幣2萬元即可獲得抽獎機會，累積消費滿10萬元最高享14次抽選機會，活動共將抽出40名幸運卡友，每人可獲得東京馬拉松2027全馬參賽資格，讓具備跑步經驗、懷抱挑戰目標的卡友，有機會站上東京馬拉松2027賽道。

第二，CUBE萬事達卡再加碼15,000航空消費折抵金。為跑者逐夢東京加碼應援，國泰世華同步推出CUBE萬事達卡信用卡加碼活動，活動期間於CUBE App領取指定優惠券，持CUBE萬事達卡信用卡累積消費滿5,000元，即可抽指定航空15,000元消費折抵金（共5名），為卡友的東京參賽旅程再添助力，並預告將於2027年3月7日賽事登場前，在東京規劃國泰世華卡友專屬應援活動，從台灣一路陪伴跑者前進東京。更多活動資訊將陸續於國泰世華官方網站及社群平台公布，邀請卡友一同共襄盛舉，為台灣跑者加油。

為跑者逐夢東京加碼應援，國泰世華同步推出CUBE萬事達卡信用卡加碼活動，活動期間於CUBE App領取指定優惠券，持CUBE萬事達卡信用卡累積消費滿額，即可抽指定航空消費折抵金，為卡友的東京參賽旅程再添助力。國泰世華銀行／提供
為跑者逐夢東京加碼應援，國泰世華同步推出CUBE萬事達卡信用卡加碼活動，活動期間於CUBE App領取指定優惠券，持CUBE萬事達卡信用卡累積消費滿額，即可抽指定航空消費折抵金，為卡友的東京參賽旅程再添助力。國泰世華銀行／提供

東京馬拉松 馬拉松 國泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰世華銀行前八月簽帳金額6,492億元再創高 年增17.2%

iPhone新機預購即將開跑 北富銀祭最高9300元回饋

2026亞洲最大運動盛事 力邀全民Team Taiwan

全球第四 「渣打Beyond 世界之極卡」設邀請制 私人理財客戶全新禮遇

相關新聞

凱基銀行亞資中心成立周年 客戶資產管理規模近400億元

為響應政府並支持高雄市政府打造亞洲資產管理中心高雄專區，凱基銀行今日舉辦亞洲資產管理中心成立周年活動。凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金控積極響應政府「留財引資」政策，旗下銀行、證券與人壽事業均已進駐高雄亞資中心專區，透過「One KGI」策略整合集團資源，串聯財富管理、保險規劃及資本市場服務，提供涵蓋個人財富、企業經營及家族傳承的一站式金融解決方案，打造完整的高資產金融服務生態圈。

瑞銀陳玟瑾：Fed 年底前升息2次 台灣央行不跟進

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）於9月15日至16日召開利率會議，政策聲明預定美東時間16日下午2時公布，相當於台灣時間17日凌晨2時，隨後舉行記者會。瑞銀台灣策略與產業分析師陳玟瑾（Ally Chen）今天表示，預估今年底前Fed將有2次的升息，每次升息1碼；至於台灣央行，預估今年不會有跟進升息動作。

4年首見！國銀活存增幅超越定存 Bankee 揭露存款族3大資金需求

國人存款結構正出現新的變化。根據金管會銀行局金融統計資料，2026年上半年活期性存款新增率為5.52%，高於定期性存款的2.18%，為近四年來首度出現活期存款增幅超越定期存款，顯示存款結構出現反轉，民眾需求從單純「哪裡利率高」，逐步轉向「收益與流動性如何兼顧」。

富邦金前八月大賺1,202億！13金控純益5,789億 超越去年全年

富邦金控昨（15）日公告，8月稅後純益246.8億元，累計前八月稅後純益1,202.6億元、年增63.6%，EPS達8.3元，三指標均居13家金控之冠。

美股融資追繳 產官熱議！元大金籲設分級制度 跌破維持率提前砍倉

金管會昨（15）日邀請14家金控召開第五次「金融發展與亞資中心策進會」，元大金建議美股融資跌破維持率、可提前砍倉，永豐金則提議銀行共建虛擬資產保管平台。

五大行8月刷卡額降溫 中信銀穩坐簽帳、發卡雙冠王

國內五大發卡行8月信用卡財務數據出爐，少了7月稅款遞延效應，8月整體刷卡動能較上月明顯降溫，五大發卡行的單月刷卡金額均較7月減少。中國信託銀行仍以859億元穩坐「刷卡王」，並在uniopen聯名卡加持下，單月發卡量10.5 萬張，續登「發卡王」寶座，躍居「雙冠王」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。