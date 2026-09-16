凱基銀行亞資中心成立周年 客戶資產管理規模近400億元

響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，並支持高雄市政府打造亞洲資產管理中心高雄專區，凱基銀行16日舉辦亞洲資產管理中心成立周年活動，邀請高雄市長陳其邁、高雄市經濟發展局長廖泰翔，以及凱基金控副董事長沈榮津、凱基銀行總經理林素真、凱基人壽執行副總經理林紹華、凱基證券資深副總經理邱媛貞，與高雄在地企業領袖及高資產客戶共同出席，見證凱基深耕南台灣財富管理市場的重要成果。

高雄市長陳其邁表示，亞洲資產管理中心高雄專區成立滿1年已有初步成果，目前金管會已核定59家金融機構辦理試辦業務，管理資產規模達7,281億元，家族辦公室累計服務189家。正逢高雄產業轉型、金融服務升級以及亞洲資產管理中心政策推進「三個剛好」的關鍵時刻，產業與金融相互加乘，有機會帶動新一波產業投資與經濟成長動能。

陳其邁也指出，高雄擁有許多具國際競爭力的企業與「隱形冠軍」，這些企業在轉型升級、擴大投資、全球布局及二代接班過程中，都需要更完整、專業且有效率的金融服務，期盼凱基與高雄一起打拚，把更多好客戶、好投資都帶到高雄。

凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金控積極響應政府「留財引資」政策，旗下銀行、證券與人壽事業均已進駐高雄亞資中心專區，透過「One KGI」策略整合集團資源，串聯財富管理、保險規劃及資本市場服務，提供涵蓋個人財富、企業經營及家族傳承的一站式金融解決方案，打造完整的高資產金融服務生態圈。

凱基銀行總經理林素真表示，隨著高資產客戶需求從個人理財延伸至企業經營、跨境布局及家族傳承規劃，財富管理服務已朝向整合式與顧問式發展。凱基銀行以亞洲新灣區為據點，打造串聯個人、企業與家族需求的重要平台，自去年成立以來，於亞資中心服務的高資產客戶資產管理規模已近新台幣400億元，展現市場對凱基專業服務與集團整合能力的肯定。

透過整合集團資源與跨領域專業團隊，凱基銀行提供涵蓋個人財富管理、企業金融及家族資產規劃的一站式服務，協助客戶從資產配置、資金調度到企業發展與傳承規劃，建立更完整的財富管理架構；同時結合國際投資資源與跨境金融服務，滿足高資產客戶多元且日益國際化的需求。

在集團綜效方面，凱基人壽推出亞洲資產管理中心專區試辦商品提前且超額達成目標；凱基證券則透過OSU平台、海外據點網絡及整合集團資源，積極拓展境外客戶市場，推動跨境資金配置與資產活化，展現集團整體服務優勢。

凱基銀行亞洲資產管理中心由深耕高雄逾30年的高雄分行重新規劃打造，除提供一般金融、財富管理及企業金融服務外，更結合企業金融區域中心，建構涵蓋個人、企業及家族客戶需求的一站式金融服務平台。空間設計融合金融與藝術元素，展出高雄新銳藝術家作品，讓金融服務場域成為連結在地文化與生活美學的交流空間。

適逢成立周年，凱基銀行特別策劃《從海洋到生活的流動風景》展覽，邀集六位高雄新銳藝術家，以海洋、自然生態、城市紋理與人文記憶為創作主題，展現高雄豐富的人文底蘊與城市活力。活動並結合在地藝文展演與特色餐飲品牌，透過藝術、文化與風土特色呈現在地魅力，展現凱基銀行深耕高雄、連結地方創生與文化發展的經營理念。

展望未來，凱基銀行將以亞洲資產管理中心為重要據點，持續擴大高資產服務量能與專業人才布局，延攬具海外資產管理、家族辦公室、跨境金融及國際金融經驗的專業人才，深化國際化私人銀行服務。凱基銀行將攜手集團資源，陪伴客戶走過財富累積、企業成長及家族永續傳承各階段需求，打造兼具國際視野、金融專業與高雄在地深度的財富管理生態圈。