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瑞銀陳玟瑾：Fed 年底前升息2次 台灣央行不跟進

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）於9月15日至16日召開利率會議，政策聲明預定美東時間16日下午2時公布，相當於台灣時間17日凌晨2時，隨後舉行記者會。瑞銀台灣策略與產業分析師陳玟瑾（Ally Chen）今天表示，預估今年底前Fed將有2次的升息，每次升息1碼；至於台灣央行，預估今年不會有跟進升息動作。

陳玟瑾表示，市場普遍預期升息對股市不利，但真正的關鍵變數在於「企業獲利上修的幅度」。若獲利增長的速度與幅度，能壓倒性地超越利率上升帶來的壓力，那麼股市的基本面支撐將足夠強韌，足以吸收升息的衝擊，從而避免大規模的下殺風險。

升息 央行 Fed

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