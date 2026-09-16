台灣全球金融中心排名兩年躍升31名 亞資政策國際能見度大幅提升

亞洲資產管理中心政策推動屆滿兩年，台灣金融市場的國際競爭力與能見度明顯提升。英國智庫Z/Yen Group於9月16日發布最新全球金融中心指數（Global Financial Centres Index,GFCI），台灣的城市排名由2024年9月的第73名大幅躍升至第42名，兩年間前進31名，反映台灣近年推動金融市場開放、制度創新及國際鏈結的努力，正逐步受到國際金融社群關注。

GFCI為全球重要金融中心競爭力評比之一，由英國Z/Yen Group編製，綜合國際金融專業人士評價及多項量化指標，從商業環境、人力資本、基礎設施、金融發展及城市聲譽等面向，衡量全球主要金融中心的整體競爭力。台灣的城市近兩年間名次顯著躍升31名，顯示台灣金融市場的國際辨識度正在快速提升。

這項進展背後，是台灣金融市場近兩年的加速轉型。亞洲資產管理中心政策推動以來，金管會持續透過法規鬆綁、業務開放、創新試辦及跨境合作，擴大金融機構發展資產與財富管理業務的空間；市場業者亦加快投入商品、服務及人才布局，逐步形成更完整的資產管理生態系。台灣原有深厚的產業實力與活躍的資本市場，如今正進一步轉化為發展資產管理與財富管理的動能。

與此同時，台灣也積極走向國際，讓全球金融市場更了解台灣。2026年以來，證交所持續透過國際論壇、專題研究及海外推廣，向國際投資人及金融機構介紹台灣資本市場、產業優勢及亞洲資產管理中心政策。今年9月，台灣證券交易所董事長林修銘率隊赴倫敦參與台灣金融國際推廣論壇，向國際金融社群說明台灣資本市場的韌性、產業優勢與創新動能，並積極尋求與國際資產管理機構深化合作。

兩年間排名顯著躍升是台灣金融市場國際化的重要成果。展望未來，亞洲資產管理中心推動辦公室將持續協助深化市場開放與制度創新，強化商品、人才及國際資金的雙向鏈結，吸引更多國際資金、金融機構及專業人才進入台灣。證交所也將持續發揮資本市場平台與國際鏈結優勢，讓全球不只看見台灣的科技實力，也看見台灣金融市場的投資價值與資產管理潛力，逐步打造具有台灣特色、具國際競爭力的亞洲資產管理中心。