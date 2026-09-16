安泰銀行高資產財富管理業務正式啟動 深化家族傳承與企業接班

因應高資產客戶財富管理需求日益多元，安泰銀行9月16日正式啟動高資產財富管理服務，以「睿智傳富」為安泰銀行高資產服務品牌的核心主張，聚焦資產配置、財富傳承、家族接班及企業主需求，結合銀行專業團隊與跨域合作夥伴，打造整合式、一站式的高資產財富管理服務。

安泰銀行表示，高資產客戶需求已從單純投資理財，延伸至全球資產配置、風險保障、信託傳承、跨境資產規劃，以及企業主股權安排與家族接班等面向。面對日益複雜的財富管理議題，銀行服務亦須從 「提供產品」 進一步提升至 「整合解決方案」 ，透過長期關係經營與專業服務，回應客戶於不同人生階段所面臨的財富管理需求 。

未來將因應政府推動亞洲資產管理中心政策，安泰銀行後續將申請加入亞洲資產管理專區，掌握政策開放與跨境金融發展契機，進一步擴大高資產品與服務範疇，深化跨境資產配置、家族傳富傳承及企業接班服務。

安泰銀行以 「1＋1＋N」 作為高資產財富管理服務升級的核心架構。第一個「1」是客戶熟悉的理財專員，負責日常理財建議與市場資訊；第二個「1」為高資產客戶關係經理，專責投資與全球資產配置策略；「N」則代表依據客戶需求彈性串聯的稅務、法律、信託與保險等跨領域專家團隊，協助客戶處理跨境資產、家族傳承及企業接班等複合式財富管理議題。

安泰銀行指出，高資產服務的核心不僅在於擴充產品種類，更在於依據客戶資產規模、風險屬性、家庭結構及人生目標，整合投資、保險、信託與傳承等專業服務，將服務由「管理資產」進一步延伸至「管理家族財富」。

安泰銀行攜手KPMG、新光人壽、國泰人壽、法國巴黎人壽、富盛投顧、路博邁投信、凱基證券、群益證券及商智資訊等專業夥伴，涵蓋保險、投資、證券、投顧、金融科技及顧問服務領域，透過跨域資源整合，提供高資產客戶更多元的資產配置與財富管理方案。

為此，安泰銀行同步規劃推出四大產品服務，一是信託傳承服務，結合股權、不動產與金錢信託，協助規劃家族財富、企業股權與資產傳承；二是客製化金融商品服務，提供OBU客戶外幣計價之臺股股權衍生性金融商品、外國債券及結構型商品 ；量身訂作高資產專屬保單， 以滿足資產規劃與尊榮身分的雙重期待；三是多元資產配置服務，引進國內外專業且具特色的私募基金與境外基金 ， 外幣結

構型商品與不受信評限制之外國債券；四是金融資產擔保融資服務 ： 提供以金融資產作為擔保的融資服務 ， 滿足客戶活化資產與提高資金運用彈性需求。

安泰銀行高資產服務正式啟動後 ， 為滿足客戶的財富目標與人生階段， 將陸續推出存款、投資、保障及傳承等多元服務，陪伴客戶及家族共創人生安泰與睿智傳富。