KPMG：今年央行降息空間可能不大 國銀可望維持成長

KPMG安侯建業今天出版「2026台灣銀行業報告」指出，政府預期今年經濟有望保持良好成長，同時央行降息空間可能不大，加上亞洲資產管理中心等政策推進，有利於銀行財富管理業務發展，預期今年本國銀行營運維持成長趨勢的機會較高。

「2026年台灣銀行業報告」為KPMG連續第8年推出，回顧2025年至2026年多個重要性議題。

報告提到，台灣央行於2024年第1季進行預防性升息後，直至2025年底皆未進行任何基準利率調整，促使國內銀行存放款利差維持一定水平，加上科技產業投資帶動企業資金需求，依然有利於本國銀行授信業務的營運。

報告顯示，去年台灣經濟成長率超過8.5%；本國銀行營業收入突破新台幣4兆元、稅前盈餘達5836億元，年增10.7%；手續費收入年增11.3%，高資產客戶管理規模首度突破2兆元，凸顯財富管理與多元金融服務已成銀行成長主力。

觀察收入結構，利息收入仍是銀行基本盤，去年增2.1%至1.82兆元；手續費收入增11.3%至3699億元；投資收入則受市場波動影響，年減3.6%至1.36兆元，但核心收入成長仍支撐整體營運。

報告指出，財富管理成為去年最受矚目的成長引擎。銀行高資產客戶管理規模首度站上2兆元，達2兆1583億元，年增53.1%；客戶數也增74%至2萬583人。隨著亞洲資產管理中心政策推進，加上金融商品與跨業服務持續開放，財富管理有望成為銀行提升手續費收入與國際競爭力的重要戰場。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，今年全球經濟預期維持溫和成長，台灣則受AI產業需求、出口動能與內需支撐，銀行業仍具成長基礎。

李逢暉引述產業調查指出，95%受訪銀行業者看好財富管理業務持續成長，80%看好放款業務擴大。在財富管理、數位金融、永續金融與虛擬資產等多元動能帶動下，本國銀行業可望延續營運韌性與獲利成長趨勢。

展望2027年，李逢暉認為，台灣銀行業仍具穩健成長基礎，但關鍵將在於誰能更快把科技、政策與客戶需求轉化為可持續的商業模式。

報告也特別提到，隨著虛擬資產服務法完成三讀，虛擬資產服務業者將從洗錢防制登記制，邁向事前許可與完整監理；同時，已有銀行獲准試辦虛擬資產保管業務，代表傳統金融機構可望在法遵、風控與信任機制基礎上，切入保管、託管及相關金融服務商機。

KPMG安侯建業金融服務產業主持人暨銀行業主持人陳世雄表示，財富管理與虛擬資產可望接續成為銀行業下一波成長動能。台灣近年積極完善虛擬資產監理架構，推動虛擬資產逐步轉型為具金融創新潛力的新興資產類別。

他說明，對銀行而言，布局虛擬資產業務不僅可開拓保管、託管等手續費收入來源，也有助於吸引年輕客群並提升數位金融競爭力。隨著上市櫃公司對加密資產託管的需求增加，以及穩定幣監理制度逐步成形，銀行可望在虛擬資產生態系中扮演更關鍵的角色。